Stati Uniti – Italia. Finali di pallavolo femminile. Quando è la competizione? a che ora

Americani e italiani si affrontano nella finale di pallavolo indoor alle Olimpiadi di Parigi 2024. Quando si giocherà la partita per la medaglia d’oro USA-Italia? A che ora giocheranno i giocatori di pallavolo nella finale olimpica?

È tempo delle finali di pallavolo alle Olimpiadi di Parigi! Le squadre americana e italiana si daranno battaglia per la medaglia d’oro femminile. Gli americani hanno sconfitto in semifinale i brasiliani, vincendo dopo una battaglia di cinque set. La competizione tra gli italiani è stata molto bassa e hanno vinto in tre set contro i turchi senza grossi problemi.

Gli americani sono i campioni olimpici in carica. Tre anni fa batterono il Brasile 3-0 in finale. Gli italiani salutano i Giochi di Tokyo dopo aver perso 0:3 contro i serbi nei quarti di finale. A Parigi, hanno ripagato i loro aitanti rivali per la sconfitta del 2021.

Stati Uniti – Italia. Quando è la finale olimpica? a che ora

Domenica 11 agosto si giocherà la finale tra Stati Uniti e Italia alle Olimpiadi di Parigi. L’incontro inizierà alle 13:00.

