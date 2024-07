Stati Uniti d’America. I democratici intendono nominare Joe Biden presidente all’inizio di agosto

Il Comitato nazionale democratico ha dichiarato sabato che il partito intende nominare formalmente Joe Biden come candidato presidenziale durante una votazione virtuale all’inizio di agosto. Lui stesso ignora le richieste di ritirarsi dalla corsa per la carica più alta.

Di solito, i partiti nominano i loro candidati alle conferenze nazionali. I democratici hanno fissato la data per il 19 agosto a Chicago. Ma i leader del partito affermano che il voto virtuale è necessario entro e non oltre il 7 agosto per evitare contenziosi in Ohio, che richiede ai partiti principali di avere un candidato presidenziale 90 giorni prima delle elezioni generali del 5 novembre.