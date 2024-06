Sta succedendo qualcosa con La Niña. “È meglio prepararci per ciò che ci aspetta.”

Le ultime previsioni a lungo termine dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) danno la stessa possibilità (50%) di neutralità o Transizione allo stadio La Niña Tra giugno e agosto 2024. La probabilità che si verifichi La Niña sale al 60%. nel periodo luglio-settembre e il 70 per cento nel periodo agosto-novembre.

L’inizio di El Niño (spagnolo per “ragazzo”), La Niña (spagnolo per “ragazza”) e la fase neutra sono fasi del tutto naturali legate all’esistenza di una cellula Walker e al ciclo ENSO (oscillazione meridionale) in cui si verificano . Tuttavia, negli ultimi anni, gli scienziati hanno notato alcuni cambiamenti. Una ricerca condotta da Ben Wang, professore di scienze dell’atmosfera presso la School of Ocean and Earth Sciences and Technology presso l’Università delle Hawaii (UH) a Manoa, ha scoperto che Negli ultimi 100 anni, gli eventi della Niña sono diventati più frequenti e più duraturi. Cinque dei sei eventi La Niña dal 1998 sono durati più di un anno.

La serie di eventi pluriennali della Niña è sorprendente considerando che dal 1920 si sono verificati solo dieci eventi simili.

Il professore ha detto. Wang.





El Niño e La Niña influenzano le condizioni meteorologiche e oceaniche, che a loro volta possono avere un impatto significativo sull’ambiente marino e sull’industria della pesca alle Hawaii e in tutto l’Oceano Pacifico. Un evento prolungato di La Niña potrebbe portare a persistenti eventi meteorologici estremi ed eventi meteorologici distruttivi, con un impatto sulle comunità e sui settori del turismo e dell’agricoltura.



Negli ultimi anni, gli eventi della Niña sono diventati più frequenti e di maggiore durata

/Wang B. et al., Nat. escursionismo. Chang. 13 (2023)/CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



Il professor Wang e i suoi colleghi hanno esaminato 20 eventi della Niña avvenuti dal 1920 al 2022 per comprendere le ragioni alla base di come questo fenomeno è cambiato nel corso degli anni. Lo hanno notato Alcuni casi della fase fredda del ciclo ENSO si sono verificati dopo intensi eventi di El NiñoQuesto è ciò che si aspettavano, soprattutto a causa del massiccio rilascio di calore dalla parte superiore dell’oceano dopo il “ragazzo”. Il problema è che gli ultimi tre episodi di La Niña sono durati diversi anni (2007-08, 2010-11, 2020-22). Questo modello non è apparso.









Scoprire La ragione di questi eventi è il riscaldamento della parte occidentale dell’Oceano Pacifico Ci sono grandi gradienti nella temperatura della superficie dell’acqua dall’Oceano Pacifico occidentale a quello centrale. “L’aumento delle temperature nel Pacifico occidentale sta causando l’inizio e la persistenza di questi eventi più rapidamente”, ha detto Wang. Inoltre, il nostro studio rivela che La Niña pluriennale si distingue da La Niña annuale per un chiaro indicatore di insorgenza che ne prevede l’intensità di accumulo e l’impatto sul clima.

La relazione osservata tra il fenomeno pluriennale La Niña e il riscaldamento dell’acqua nella parte occidentale dell’Oceano Pacifico è stata confermata anche dai risultati di complesse simulazioni al computer. Se il Pacifico occidentale continuasse a riscaldarsi più di quello centrale, potrebbero verificarsi ulteriori eventi pluriennali, esacerbando gli impatti negativi sulle società di tutto il mondo.

“La nostra percezione va oltre il concetto attuale che collega gli estremi El Niño e La Niña con il riscaldamento nel Pacifico orientale, e attribuisce l’aumento degli estremi El Niño e La Niña a fonti diverse”, ha aggiunto Wang. -La conoscenza acquisita dal nostro studio crea vincoli emergenti che possono ridurre l’incertezza nella previsione dei cambiamenti futuri nell’intensa La Niña, il che potrebbe aiutarci È meglio prepararsi per ciò che ci aspetta.

