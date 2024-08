Sta già succedendo in Polonia! Tecnologie del futuro: cosa ne sai? – rispettivamente

Gli scienziati dell’Istituto Iperbarico in collaborazione con la Clinica Ortopedica dell’Università di Medicina di Varsavia, guidata dal Prof. Paweł Łęgosz, stanno sviluppando una tecnologia che può aiutare migliaia di pazienti affetti da lesioni, fratture e cancro alle ossa. Il riempimento dei difetti ossei con un materiale idoneo e resistente allo schiacciamento (ad es. cemento) è problematico. La soluzione potrebbe essere quella di utilizzare uno speciale materiale per la formazione delle ossa: l’idrossiapatite; Dopo aver riempito il difetto, l’osso viene rigenerato. Gli scienziati dell’Istituto Iperbarico hanno sviluppato nanoparticelle di idrossiapatite, le cui dimensioni sono molto simili al materiale naturale presente nelle ossa. Può essere utilizzato anche come materiale di copertura per impianti e durante interventi chirurgici per articolazioni artificiali. Tuttavia, è necessario condurre studi clinici.

I lavori del professore. Il Dr. Piotr Jarstecki è la prova che in Polonia si possono sviluppare cure innovative. Grazie alla startup Scope Fluidics e alle precedenti ricerche del professore sulla microfluidica, è stato possibile creare due nuovi sistemi diagnostici: uno per testare le infezioni ospedaliere e l’altro per testare la resistenza ai farmaci dei batteri, che, tenendo conto della tendenza crescente di resistenza agli antibiotici, potrebbe essere molto importante per i pazienti. Inoltre, il team del Prof. Garsteckiego sta lavorando su un’altra “tecnologia futuristica”, mirata al rilevamento immediato degli ictus, che eviterà molte gravi complicazioni.

Michal Dybowski, direttore dello sviluppo sostenibile dell’Associazione ospedaliera polacca, ha parlato al Wprost dello sviluppo della telemedicina, dell’uso dell’intelligenza artificiale e dei cosiddetti ospedali verdi. Tutte queste attività mirano a ridurre l’impronta di carbonio delle strutture sanitarie, aumentando al contempo il comfort dei pazienti. Grazie agli strumenti digitali, l’assistenza ospedaliera è diventata assistenza domiciliare, dove i medici possono monitorare la salute del paziente da remoto. L’intelligenza artificiale supporta i processi diagnostici e terapeutici, ad esempio può suggerire un dosaggio del farmaco in base alle condizioni del paziente o ai parametri biochimici. I dirigenti ospedalieri sono sempre più consapevoli della necessità di utilizzare soluzioni ambientali che abbiano un impatto positivo sull’ambiente, come fonti energetiche rinnovabili o l’uso di materiali ecologici nella costruzione, che riducono l’emissione di polveri e altri inquinanti nell’atmosfera.

La Dott.ssa Agnieszka Siennicka richiama l’attenzione sul significativo sviluppo di applicazioni volte ad aiutare medici e pazienti. Tuttavia, molti di essi non risolvono i problemi reali del sistema sanitario e talvolta rappresentano addirittura uno strumento inutile per i medici. Spesso i pazienti non vedono benefici diretti dall’introduzione della telemedicina e dell’intelligenza artificiale. Per cambiare questa situazione, presso la Facoltà di Scienze della Salute dell’Università di Medicina di Wrocław verrà aperto il Dipartimento per l’innovazione sanitaria, il cui scopo è quello di mostrare ai tecnologi come si presenta il lavoro dei medici. Grazie a ciò, le nuove invenzioni digitali potranno soddisfare le reali esigenze di pazienti e medici.

Maciej Pincus

