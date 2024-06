Spie come noi. Abbiamo visto le attività segrete dell’Austria prima della Polonia. Euro 2024

La Nazionale austriaca si prepara alla partita di venerdì contro la Polonia (ore 18). Due giocatori importanti hanno saltato l’allenamento

Gli austriaci hanno organizzato la permanenza a Euro 2024 in modo insolito, adottando un concetto completamente diverso rispetto ai polacchi

Hanno anche una protezione molto peggiore rispetto alla nazionale polacca

Gli austriaci sottolineano l’importante vantaggio della nazionale polacca

I concorrenti della nostra squadra si stanno preparando per una dura battaglia. – Fisicamente sarà una partita diversa, ma siamo pronti, ha confermato il centrocampista Nikola Seewald

Maciej Kaliszczuk da Berlino

Gli austriaci organizzarono la loro permanenza in Germania in modo insolito. Hanno scelto Berlino come base, il che è insolito, perché altre squadre vivono e si allenano in città più piccole.

Inoltre, non hanno un unico centro di allenamento dove si allenano e tengono conferenze stampa, come nella nostra squadra, ma tengono lezioni in un unico posto e incontrano i giornalisti in un centro stampa a sei chilometri dallo stadio.

Allenamento della nazionale austriaca (Foto: Maciej Kaliszuk/Onet)

Gli austriaci hanno buone premesse per Euro 2024. Ecco come si comporta il loro allenatore

Le partecipanti alla fase a gironi di Euro 2024 della nostra nazionale si allenano allo Stadion auf dem Wurfplatz, un impianto di allenamento situato direttamente accanto allo Stadio Olimpico. I giocatori hanno buone condizioni lì. A differenza dei giornalisti, perché lì non esiste una normale piattaforma stampa e gli uffici sono sostituiti da una struttura che gli somiglia solo.

I giocatori però si godono la tranquillità e intorno c’è un intero complesso che comprende diversi campi utilizzati quotidianamente dall’Hertha Berlino e molto spazio verde. Per raggiungere la stazione della S-Bahn più vicina, devi passeggiare intorno allo Stadio Olimpico.

Mercoledì i giornalisti hanno potuto vedere i giocatori solo durante il primo quarto di allenamento. L’allenatore Ralf Rangnick in quel momento era seduto in panchina e osservava l’allenamento da lontano. Non si è alzato né ha gridato nulla ai giocatori. Assomigliava un po’ più a Fernando Santos che a Michel Probers.

Le sessioni erano guidate da uno dei suoi assistenti, Onur Senel, che gesticolava ad alta voce e suonava insieme ai giocatori.

Hanno iniziato ad esercitarsi con le palle molto rapidamente. I giocatori si sono allenati con palle verticali e cross.

Abbiamo visto la parte segreta dell’allenamento

Dopo 15 minuti, ai rappresentanti dei media è stato chiesto di andarsene. Rangnick si è poi alzato dal suo posto ed ha iniziato la parte principale dell’allenamento durante la quale i concorrenti si sono esercitati sulla tattica.

Chi però vuole, può anche vedere come si allenano i calciatori austriaci nella parte segreta delle lezioni. La recinzione che circonda lo stadio è coperta da un telo attraverso il quale puoi vedere quasi tutto, e se guardi i punti dove non c’è il telo, puoi vedere assolutamente tutto. Tuttavia, ci sono guardie di sicurezza in giro che lo rendono difficile. Hanno impedito alle persone di scattare foto e registrare video.

Lo stadio dove si allena la nazionale austriaca (Foto: Maciej Kaliszuk/Onet)

La nazionale polacca è molto più protetta a Euro 2024

Quando mi sono alzato e ho provato a guardare, nessuno mi ha cacciato, ma quando ho tirato fuori il telefono, la guardia di sicurezza è intervenuta immediatamente. Con un gesto espressivo mi ha mostrato che dovevo nasconderlo. Sono andato un po’ oltre e si è ripetuta la stessa cosa, ma questa volta i suoi amici mi hanno interrotto. “Questa è la nostra missione”, ha detto sorridendo uno di loro.

Bisogna ammettere che a questo proposito l’Hannover Academy Stadium 96, dove si allena la squadra polacca, è meglio protetto da potenziali spie della concorrenza.

Due dei difensori chiave che hanno giocato contro la Francia, Stephane Bosch e Philippe Moeni, non si sono allenati. Dovrebbero essere pronti per la partita di venerdì contro la Polonia.

Gli austriaci puntano al vantaggio dei polacchi

Poi siamo andati dagli austriaci per una conferenza stampa. I nostri concorrenti hanno aperto un media center in un complesso di padiglioni, e noi siamo riusciti ad arrivarci senza problemi se non grazie all’incontro con un giornalista austriaco lungo la strada, perché è quasi un labirinto.

Alla conferenza hanno partecipato il portiere Patrick Betz e il centrocampista Nikola Seewald. Come spesso accade in tali eventi, i giocatori tendevano ad evitare parole controverse. Ma dalle loro dichiarazioni si legge che si stanno preparando ad una feroce battaglia contro i polacchi.

– Dobbiamo giocare il nostro calcio per 90 minuti, come abbiamo dimostrato contro la Francia nel secondo tempo, siamo pronti al 100%. Siamo concentrati, quando dimostriamo tutto abbiamo buone possibilità – ha detto il secondo. Abbiamo analizzato lo scontro con la Francia. La partita contro la Polonia sarà un po’ diversa e ci saranno alcuni incontri in più. Fisicamente sarà una partita diversa, ma siamo pronti – ha sottolineato Seewald.

-Abbiamo analizzato quello che ci mancava, un gioco più “verticale”. Inoltre non avevamo il controllo della palla al 100%. “Se lo traduciamo in campo venerdì, sono convinto che ci riusciremo”, ha detto il centrocampista del Lipsia.

Ha ammesso che per i polacchi è un po’ più facile perché hanno un giorno in più per riposarsi. “È una piccola caratteristica, ma spesso è una cosa importante”, ha detto.

Gli austriaci non riescono a battere la nostra squadra dal 1994. Pentz non attribuisce molta importanza a questo. – E’ già tanto tempo, ma ogni serie negativa può essere interrotta e crediamo che venerdì saremo in grado di battere la Polonia – dice.

Il portiere austriaco Robert Lewandowski

I giornalisti, a loro volta, hanno chiesto a Bentz come si è preparato ad affrontare Robert Lewandowski, che sta tornando al suo livello dopo l’infortunio. – Sappiamo che Lewandowski è stato uno dei migliori attaccanti d’Europa negli ultimi 15 anni, ma non siamo preoccupati perché non abbiamo subito molti gol ultimamente. Non è solo questione di Lewandowski, dobbiamo difendere bene come squadra e concedere il meno possibile. Lewandowski ha una qualità brutale in area di rigore e può segnare un gol con quasi ogni parte del corpo, ma non dobbiamo aver paura di lui. A differenza dello scontro con la Francia, questa sarà una partita fisica. Non sottovalutiamo in alcun modo i nostri concorrenti. Incontriamo giocatori con elevate capacità individuali. Ha aggiunto: “Non dobbiamo nasconderci, dobbiamo fare il nostro gioco”.

I polacchi hanno un giorno in più per riposarsi, ma gli austriaci non dovranno spostarsi da nessuna parte per questa partita. Pertanto, vivere a Berlino sarà per loro un piccolo vantaggio.

Rimani informato! Lui segue Noi su Google News. Grazie per aver letto il nostro articolo fino alla fine.