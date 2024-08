Speranza nella lotta contro il morbo di Alzheimer. Grazie agli scienziati, i topi malati hanno riacquistato la memoria e quella di Proust

I topi affetti dall’equivalente del morbo di Alzheimer sono stati in grado di riacquistare memoria e funzioni cognitive. Gli scienziati hanno sviluppato una molecola che funziona in modo diverso rispetto ai farmaci attualmente utilizzati. Il suo obiettivo è rimuovere i depositi di proteine ​​anomale che sono la causa della malattia.

Come ha sottolineato il dottor Istvan Modi, autore principale dello studio presentato negli Atti dell’Accademia Nazionale delle Scienze, “in realtà non esiste nulla di simile sul mercato o nei laboratori di ricerca che dimostri tale efficacia”. Le molecole aiutano a rallentare la progressione della malattia. Tuttavia, non ripristina le funzioni cognitive.

La molecola, chiamata DDL-920, è collegata alle onde cerebrali gamma, che sono tra le frequenze più alte presenti nel cervello. Si scopre che sono anche responsabili del coordinamento dei centri legati ai processi cognitivi e alla memoria di lavoro. Questo è un tipo di memoria che utilizziamo, tra le altre cose, per ricordare i numeri di telefono.

Il trattamento è durato due settimane. Gli effetti hanno sorpreso gli scienziati

Nei pazienti affetti dal morbo di Alzheimer, e più specificatamente nei primi sintomi, è stata dimostrata una diminuzione delle oscillazioni gamma. Le precedenti attività degli scienziati si sono concentrate sull’influenza sulla formazione di queste onde, ad esempio utilizzando la stimolazione magnetica o stimoli audiovisivi. Tuttavia non è stato registrato alcun miglioramento significativo.

Tuttavia, detta molecola è in grado di eccitare uno dei gruppi di neuroni che emettono impulsi ripetitivi e sono necessari per generare onde gamma. I topi che avevano l’equivalente del morbo di Alzheimer e che erano stati esposti alla molecola avevano risultati migliori nei test di memoria e cognizione. Il trattamento ha funzionato in modo sorprendentemente rapido: dopo due settimane i roditori malati hanno mostrato gli stessi risultati degli animali sani.

Non ci sono stati effetti collaterali evidenti.

Non è ancora noto se la sostanza avrà un effetto simile sull’uomo; Sono ancora necessari anni di ricerca per introdurlo in modo sicuro nel trattamento. Gli scienziati indicano che questa scoperta potrebbe aiutare a curare altre malattie, come la depressione, la schizofrenia o i disturbi dello spettro autistico.



