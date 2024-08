Il meteorite potrebbe essere lanciato in modo casuale dalla Serbia, dalla regione della Bosnia ed Erzegonia o dalla Macedonia, oppure dalle ultime informazioni astronomiche “Eureka”.

Questi materiali sono ampiamente disponibili



Nel suo account Instagram “Eureka” si riferiva a un meteorite come “obiekt o większych rozmiarach and jasności, przypominającej kulę ognia”.

“Leciał wolno, ponieważ wchodził wchodził w pod ostrym kątem. None ma powodów do obaw, całkowicie spłonął w atmosferze. Pojawienie się meteor nie jest tak rzadkie” – uso di stowarzyszenie. Inoltre, l’uccello può trasformarsi in una figura di spicco.

Meteorite przeleciał nad Bałkanami

La multimedialità può produrre documenti in modo straordinario.

“Wygląda na to, że meteor poruszał się dość wolno, więc ludzie mieli czas na filmowanie” – vai al portale X jeden z użytkowników.

Il meteorite è un meteorite di ghiaccio e si trova anche sulla superficie di un meteorite nell’atmosfera calda. Riscaldare i solidi fortemente gassati inalando e pressurizzando l’aria gassosa contaminata.