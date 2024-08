Sostieni l’apicoltura polacca. Investimenti, sviluppo e scienza

L’Agenzia per lo sviluppo e la modernizzazione dell’agricoltura offre una gamma molto ampia di programmi di sostegno per l’apicoltura polacca, di cui possono usufruire singoli apicoltori, organizzazioni, associazioni e gruppi di produttori agricoli. Questi compiti vengono svolti attraverso diverse forme di sostegno e di intervento, i cui beneficiari sono organizzazioni, unità di ricerca e, soprattutto, singoli apicoltori. Le forme di sostegno descritte di seguito sono descritte in dettaglio Nel regolamento che invita a presentare domande di intervento nel settore dell’apicoltura (I.6.1-I.6.7) per l’anno apistico 2024 nel quadro del Piano strategico della politica agricola comune per il periodo 2023-2027.

Il Programma I.6.4 “Intervento nel settore dell’apicoltura – Facilitazione dell’agricoltura migratoria” è rivolto esclusivamente ai singoli apicoltori – produttori di prodotti delle api.

In base ad esso è possibile richiedere un rimborso per l’acquisto di nuovi camion: rimorchi (carri attrezzi) per la linea dell’alveare, dispositivi di sollevamento per il carico, bilance per api, pastori elettrici, localizzatori di alveari (GPS), caricabatterie e carrelli semoventi per la linea dell’alveare. Carico e scarico degli alveari: richiede l’acquisto di caricatori e carrelli per almeno 150 cassette di api.

A quanto ammonta l’importo del rimborso? L’assistenza viene concessa sotto forma di rimborso fino al 60%.

Si applicano i seguenti limiti: 150 PLN per apicoltura di proprietà (al 30 settembre 2023) – se l’apicoltore ha da 25 a 149 arnie oppure 200 PLN per un tronco d’ape (al 30 settembre 2023) – se l’apicoltore ha almeno 150 tronchi d’api e non più di 40.000 PLN.

Il requisito è quello di avere almeno 25 cassette per le api e attrezzature per la marcatura con un valore netto superiore a 1.000 PLN – simile al programma precedente. Le fatture e le fatture per l’acquisto di attrezzature devono essere emesse a nome del beneficiario.

Interventi nel settore dell’apicoltura – investimenti e sostegno alla modernizzazione Allevamenti di api” (I.6.2)”

Elenco dei potenziali beneficiari del programmaInterventi nel settore dell’apicoltura – investimenti e sostegno alla modernizzazione Allevamenti di api” (I.6.2)” è molto ampio.

Chi può richiedere i fondi?

Possono chiedere aiuto i singoli apicoltori (produttori di prodotti delle api), i sindacati, le associazioni, le associazioni di apicoltori, le cooperative di apicoltura e i gruppi di produttori agricoli – nel campo della produzione dell’apicoltura.

Anche le condizioni per richiedere i fondi non sono complicate. Al momento della richiesta di assistenza (WoPP), l’apicoltore deve possedere almeno 10 cassette per le api, immettere sul mercato i prodotti delle api in conformità con le normative applicabili (ad esempio nell’ambito della vendita diretta o della vendita al dettaglio di prodotti agricoli) e svolgere attività soggette a supervisione nel settore dell’apicoltura (Apis mellifera) e iscritto nel registro delle apiario.

Per cosa possono essere utilizzati i fondi stanziati nell’ambito dell’intervento (I.6.2.)?

L’elenco dei costi ammissibili comprende l’acquisto di nuove attrezzature per l’apicoltura, macchinari e attrezzature utilizzate nell’apicoltura. Il regolamento del bando ne specifica dettagliatamente l’elenco. L’acquisto include:

1) meoscuro,

2) filtri,

3) decristallizzatori,

4) tavoli aperti,

5) Essiccatori per l’essiccazione del polline,

6) fusione della cera,

7) distillatori di miele,

8) rifrattometri,

9) Carretti a mano per il trasporto di alveari,

10) soffiatore di polline,

11) Alveari o loro elementi,

12) Reti divisorie e altri isolanti per telai,

13) dispositivi per spazzare le api,

14) sommozzatori di polline,

15) Attrezzatura per la raccolta del pane delle api,

16) bilance per l’apicoltura,

17) Pacchetti di telaini per alveari (un pacco contiene 100 telaini per alveari di qualsiasi tipo),

18) Fotocamere digitali/trappole fotografiche (valore di riscatto fino a 300 PLN per dispositivo).

Va sottolineato che i fondi generati dall’intervento potranno essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto di dispositivi nuovi di zecca – e il beneficiario è tenuto a rendere apposita dichiarazione al riguardo. I pezzi di ricambio non possono essere acquistati dai relativi fondi. Le attrezzature con un valore netto superiore a 1.000 PLN devono essere contrassegnate in modo permanente con la scritta “ARiMR – (anno di acquisto). Le regole per la liquidazione dei fondi di intervento non sono complicate – sono specificate in dettaglio nel regolamento del bando di concorso

A quanto ammonta l’importo del rimborso?

L’assistenza è concessa fino al 60% dei costi netti sostenuti e fino a un massimo per apicoltore, ovvero 100 PLN per un ceppo di api di proprietà (come in

30 settembre 2023) e non più di 15.000 PLN in un dato anno per l’apicoltura.

I.6.3. “Intervento nel settore dell’apicoltura – sostegno al controllo della varroa con prodotti “Medico”

I singoli apicoltori possono richiedere l’assistenza nell’ambito di questo programma attraverso le federazioni, le associazioni, le associazioni, le cooperative dell’apicoltura e i gruppi di produttori agricoli (nel campo delle attività dell’apicoltura).

L’assistenza (rimborso fino al 90%) è concessa per l’acquisto di medicinali veterinari correlati al controllo della varroa. Anche gli apicoltori che gestiscono apiari ecologici possono beneficiare di questi fondi. Gli apicoltori per conto dei quali viene presentata la domanda devono avere nei loro registri un registro dei trattamenti Animali, voce attuale di un veterinario che conferma l’uso di farmaci Nella quantità coerente con le raccomandazioni. I requisiti per la certificazione europea dei fondi acquistati e dei dettagli di regolamento sono stabiliti nel Regolamento del bando.

I.6.5 “Interventi nel settore dell’apicoltura – aiuto alla ricostruzione e valorizzazione Api utili.

Le richieste di assistenza possono essere presentate per operazioni che prevedano l’acquisto di:

– Api regine provenienti da linee di allevamento per le quali vengono tenuti libri o registri e da apiari di allevamento in cui la valutazione viene effettuata da un organismo autorizzato dal Ministro responsabile dell’Agricoltura,

– Gruppi di api o pacchi contenenti api regine provenienti da linee di allevamento per le quali vengono tenuti libri e registri, da apiari riproduttori,

Se la valutazione è effettuata da un organismo autorizzato dal ministro responsabile dell’agricoltura,

– Alveari o pacchi di api, di produttori che hanno ricevuto una raccomandazione da federazioni o associazioni di apicoltori, garantendo, tra l’altro, che le api regine contenute nei pacchi di api e negli alveari provengono da linee di allevamento per le quali vengono tenuti libri o registri.

I.6.7 “Intervento nel settore apistico – sostegno alla verifica della qualità commerciale Miele e sue tipologie

I singoli apicoltori che immettono sul mercato prodotti dell’apicoltura possono richiedere assistenza nell’ambito del programma. Il requisito è che tu abbia solo 10 tronchi d’api.

I costi ammissibili includono l’esecuzione di un’analisi del polline del miele e quanto segue:

– Analisi fisico-chimiche del miele previste dalle normative ministeriali

Agricoltura e sviluppo rurale del 3 ottobre 2003 su questioni dettagliate

Requisiti relativi alla qualità commerciale del miele (Gazzetta ufficiale del 2003, n. 181, clausola 1773,

modificato tardivamente) cioè

1. Contenuto d’acqua,

2. Contenuto di fruttosio e glucosio (somma di fruttosio e glucosio),

3. Contenuto di saccarosio,

4. Contenuto di sostanze insolubili in acqua,

5. Conducibilità specifica,

6. Acidi liberi,

7. Numero di diastasi (secondo la scala Shady),

Contenuto 8,5 ore

L’assistenza viene concessa sotto forma di rimborso fino al 90%. Costi netti sostenuti per la ricerca: un massimo di 10.000 PLN in un dato anno di apicoltura.

I costi rimborsati non includono le analisi eseguite per uno scopo

Conferma del rispetto dei requisiti standard relativi alle proprietà fisiche

Miele chimico specificato nella legge applicabile e nell’analisi

ufficiale.

I.6.1 “Interventi nel settore apistico – sostegno al miglioramento del livello di conoscenza

“apicoltura”

Il rimborso (fino al 100%) si applica alla formazione degli apicoltori e delle persone che intendono creare un apiario.

Le associazioni, le associazioni e le cooperative di apicoltori possono richiedere assistenza nell’organizzazione della formazione. I capitoli dovrebbero trattare i seguenti argomenti:

Procedura di gestione dell’apiario. Malattie delle api, loro controllo e prevenzione; Biologia della famiglia delle api. Benefici e prodotti delle api; Marketing e immissione dei prodotti sul mercato; Economia dell’apicoltura; apicoltura migratoria; Altro – a condizione che l’ambito della formazione su argomenti diversi da quelli sopra indicati non superi il 30% delle ore di formazione.

Il sostegno comprende tra l’altro: i costi per l’affitto delle sale di formazione (massimo 600 PLN netti al giorno), lo stipendio dei docenti (massimo 300 PLN per un’ora di lezione di 45 minuti) e anche i pasti per i partecipanti alla formazione (massimo 50 PLN netti). ogni giorno).

I.6.6 “Interventi nel settore apistico – sostegno scientifico e alla ricerca”

Lo scopo del sostegno è condurre ricerche nel campo dell’apicoltura, che andranno a beneficio del settore dell’apicoltura e avranno un impatto positivo, soprattutto nei seguenti settori: gestione delle api, salute delle api, qualità dei prodotti delle api e innovazioni. Nella gestione dell’apiario.

Possono richiedere assistenza le unità scientifiche e di ricerca che nel periodo

5 anni prima della presentazione, WOPP (o i suoi ricercatori) è stato pubblicato. Pubblicato) su riviste scientifiche nel campo dell’apicoltura o del mercato Miele.

Il limite di assistenza è di 80.000 PLN per beneficiario. Il rimborso copre i costi salariali dei dipendenti, nonché l’acquisto di reagenti, attrezzature di laboratorio e servizi necessari. L’ambito dettagliato dell’operazione e le modalità della sua liquidazione sono specificati nel regolamento.

Dove cercare informazioni?

Sul sito https://www.gov.pl/web/arimr/rok-pszczelarski-2024

Esistono norme per richiedere assistenza Interventi nel settore apistico (I.6.1-I.6.7) all’anno

Apicoltura 2024 nell’ambito del piano strategico per

La Politica Agricola Comune per gli anni 2023-2027 con una serie di allegati, istruzioni, guide e specifiche tecniche necessarie.