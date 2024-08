Sono in arrivo i nuovi processori AMD con 3D V-Cache. I seguenti sistemi saranno inclusi nelle serie Ryzen 5000X3D, 7000X3D e 9000X3D.

E a metà agosto 2024, sono apparse informazioni secondo cui AMD si sta preparando per la prima di un altro sistema della serie AMD Ryzen 5000X3D, che sarà in grado di utilizzare la tecnologia 3D V-Cache. Ora però un noto e abbastanza affidabile informatore ha rivelato che è imminente il debutto di un altro chip, ma della linea AMD Ryzen 7000X3D, che utilizzerà la stessa tecnologia. Inoltre, ASUS ha confermato che i moduli con 3D V-Cache appariranno anche nella serie AMD Ryzen 9000.

Ci sono molte indicazioni che AMD stia attualmente lavorando all’introduzione di diversi nuovi moduli che utilizzeranno la tecnologia 3D V-Cache. Stiamo parlando delle serie AMD Ryzen 5000X3D e 7000X3D leggermente più vecchie, così come della più recente 9000X3D.

AMD Ryzen 5 5500X3D – un nuovo processore in arrivo sulla piattaforma AM4 che utilizzerà la tecnologia 3D V-Cache

L’esistenza e la prevista anteprima del nuovo sistema AMD Ryzen 5 5500X3D, che sarà l’unità posizionata più in basso nella serie AMD Ryzen 5000X3D con tecnologia 3D V-Cache, è stata confermata all’inizio di agosto 2024, quando il modello è stato rivelato nella voce sul sito web della Commissione economica eurasiatica. Letteralmente due settimane dopo, sono apparse informazioni secondo cui la prima del sistema AMD Ryzen 7600X3D è prevista per settembre 2024, e questo in un istante. Tuttavia, non sappiamo molto di questa unità che fa parte della serie AMD Ryzen 7000X3D, tranne che sarà dotata di 6 core e la capacità totale di L2 e 3 cache sarà di 102 MB.

7️⃣6️⃣0️⃣0️⃣X3D

Inizio settembre – Hoang Anh Phu (@AnhPhuH) 20 agosto 2024

AMD Ryzen 9 9950X3D, Ryzen 9 9900X3D e Ryzen 7 9800X3D – Nuove informazioni sui processori Zen 5 con 3D V-Cache

Lo stesso giorno, quando l’informatore Hoang Anh Phu ha rivelato informazioni sulla suddetta première, è apparso un sito web di ASUS che presenta le nuove schede madri della serie 800: sono compatibili con i sistemi AMD Ryzen 9000, ma, cosa interessante, nel codice di questa pagina (connessione) È possibile trovare informazioni sul fatto che i nuovi prodotti sono progettati anche per sistemi della stessa serie, ma utilizzando la tecnologia 3D V-Cache. Le schede madri in questione debutteranno nelle prossime settimane, quindi c’è la possibilità che AMD introduca nello stesso periodo le sue nuove unità della famiglia AMD Ryzen 9000X3D, di cui sappiamo ancora molto poco.

Fonte: Schede Video