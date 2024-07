Solo otto settimane di dieta vegetariana riducono l’età biologica. Questo è quanto ha dimostrato uno studio condotto sui gemelli

Passare a una dieta a base vegetale fa bene alla salute a breve termine. Gli scienziati sono giunti a questa conclusione conducendo uno studio su 21 coppie di gemelli. Nella metà di loro, il passaggio a una dieta vegetariana ha ridotto la loro età biologica.

Quanti anni hai? Solitamente rispondiamo a questa domanda con: Età cronologica. Tuttavia, potrebbe essere ancora più importante per la nostra salute e il nostro benessere Età biologica. Gli scienziati usano questo concetto per la misurazione Il grado di corrosione nei nostri corpi. Così come i singoli organi perché, a seconda dello stile di vita o delle predisposizioni biologiche, possono invecchiare a ritmi diversi.

L’età biologica e l’età cronologica possono coincidere, ma non necessariamente. A volte il nostro corpo invecchia più velocementeDal numero di anni vissuti, a volte più lentamente. Potrebbero esserci delle differenze Molto largo. Nel 2015 sulla rivista “PNAS” Ricerca pubblicatacome hanno stimato gli scienziati L’età biologica delle persone è di 38 anni. Un partecipante aveva 61 anni. Inoltre, solo 28.

Tuttavia, abbiamo tutti una cosa in comune. Vorremmo che i nostri corpi fossero così Invecchiano il più lentamente possibile. L’ultima ricerca pubblicata sulla rivista “BMC Medicine” indica che è enorme La dieta può influenzare questo.

L’età biologica, a livello dell’intero organismo, è influenzata da molti fattori. Molti di loro sono già molto conosciuti. Il nostro corpo invecchia, tra le altre cose:

storia medica,

stile di vita stabile,

fumare,

problemi a dormire,

Fattori psicologici – come sentirsi soli.

Come puoi facilmente intuire, l’elemento successivo in questo elenco è foraggio. Ciò che mangiamo influisce fondamentalmente sulla nostra salute fisica e mentale. E anche sui nostri corpi A livello cellulare. Lo hanno appena verificato, tra gli altri, alcuni ricercatori dell’Università di Stanford. Il loro obiettivo era determinare quale effetto avrebbe influenzato l’età biologica, misurata dai cambiamenti nella cosiddetta metilazione del DNA Passa a una dieta vegetariana.

I test erano rigorosi. Gli scienziati sono invitati alla ricerca 21 coppie di gemelli. Ogni coppia doveva seguire due diete diverse per otto settimane. La prima coppia di gemelli seguiva una dieta variata: i loro piatti contenevano dai 170 ai 225 grammi di carne, un uovo e latticini al giorno. Il secondo gruppo è passato ad una dieta vegetariana, senza carne, uova e latticini. Il 77% dei partecipanti erano donne, l’età media era di 40 anni e il BMI medio era di 26.

Per il primo mese i volontari hanno mangiato solo i pasti preparati per loro. Nel secondo mese cucinavano da soli, ma dovevano comunque seguire le istruzioni dei ricercatori. Gli scienziati hanno prelevato il loro sangue due volte per i test. È stato utilizzato per valutare l’età biologica Metilazione del DNA – Modifiche chimiche del DNA che modificano l’espressione genica, ma non il codice genetico stesso. È associato un difetto nel processo di metilazione Con l’invecchiamento delle cellule e degli organiE quindi – l’intero organismo.

Dopo otto settimane si è constatato che il tipo di dieta influenza l’età biologica dei gemelli. “Alla fine dello studio, notano gli autori Ridurre l’età biologica stimata “Nei partecipanti che seguivano una dieta vegetariana, ma non nelle persone che seguivano una dieta continentale.” Ciò riguarda i singoli organi. Dopo otto settimane, i “vegetariani” sono diventati più giovani. Cuore, fegato, sistema endocrino e sistema metabolico.

Tuttavia, i ricercatori offrono un avvertimento importante. Al momento non è ancora possibile dire se le differenze di età biologica emerse tra i partecipanti allo studio siano correlate Con la composizione della dieta o meglio con la perdita di peso. Gemelli che seguivano una dieta vegetariana Hanno perso in media 2 kg.

Secondo i ricercatori, la perdita di peso potrebbe essere responsabile delle differenze di età biologica osservate in entrambi i gruppi. Pertanto, sottolineano la necessità di fornire una spiegazione esaustiva degli effetti della dieta vegetariana sul nostro corpo Richiede ulteriori ricerche.

fonti: Medicina BMC, Allarme Eurek, Accademia nazionale delle scienze.