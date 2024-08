Solo 43 persone al mondo hanno il “sangue d’oro” nelle vene. È estremamente raro – Wprost

Gli scienziati affermano che il “sangue d’oro” scorre nelle vene di sole 43 persone al mondo – e la sua esistenza è stata finora confermata. Il suo nome, ovviamente, non deriva da altro colore che da quello standard, e anche questo sangue è rosso. Tuttavia, è unico in quanto non è né positivo né negativo.

È vano cercare uno qualsiasi dei 61 antigeni in esso contenuti. Pertanto, può essere trasmesso a chiunque e il suo fattore Rh è chiamato zero.

La rarità di “Golden Blood” potrebbe essere uno svantaggio

Le persone selezionate da questo gruppo sono donatori di sangue ideali. Tuttavia, hanno un grosso problema: dato quanto è raro e speciale, il suo ex potrebbe trovarsi in grossi guai quando avrà bisogno di una trasfusione di sangue. È molto difficile trovare una corrispondenza di sangue per loro.

Va notato che esistono quattro gruppi sanguigni fondamentali: A, B, AB e 0. Ciascuno ha anche un coefficiente positivo: Rh+ o negativo, Rh-. Ereditiamo il fattore Rh e il gruppo sanguigno dai nostri genitori. Tuttavia, a volte, un bambino può avere un gruppo sanguigno e un fattore completamente diversi rispetto ai suoi genitori.

Il gruppo sanguigno più comune tra i polacchi è A RhD+, mentre il meno comune è AB RhD-. Secondo un sondaggio condotto nel 2021 dall’agenzia di ricerche di mercato e di opinione SW Research, il 75% dei polacchi ha dichiarato di conoscere il proprio gruppo sanguigno.



