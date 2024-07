Soldati cinesi al confine polacco. Questa è la prova che Mosca si sta indebolendo

L’8 luglio, i soldati cinesi hanno iniziato l’esercitazione “Offensiva delle Aquile 2024”, che stanno conducendo con le forze bielorusse vicino al confine con la Polonia, tra cui: nella città di Brest. Lo scenario dell’esercitazione di 11 giorni comprende, tra le altre cose, la repressione degli attacchi terroristici e il salvataggio degli ostaggi.

Secondo Zuza Anna Ferenczi, assistente professore presso l’Università Nazionale Dong Hua di Taiwan. In questo modo, la Cina invia “segnali imprecisi” sia alla Russia che all’Unione Europea.

— La Cina sta lavorando per rafforzare la propria posizione in una regione cruciale per le sue grandi ambizioniLa scelta della data, che coincide con il vertice della NATO per mettere in mostra l’alleanza strategica recentemente rafforzata tra Cina e Bielorussia e presentarsi come paese di importanza regionale, probabilmente non è una coincidenza, ha detto l’esperto.

L’analista ha sottolineato che la partecipazione alle esercitazioni condotte vicino ai confini dell’Unione Europea insieme alle forze di uno “stato che mina la sicurezza dell’Europa” significa che “Pechino non potrà continuare a dire in modo efficace che sta svolgendo un ruolo costruttivo nei confronti della Russia. “

Le manovre dimostrano che Mosca si sta indebolendo



L’esperto ritiene che le esercitazioni congiunte siano anche la prova che stiamo sviluppando la cooperazione con la Cina Minsk non vede una minaccia nelle sue relazioni con Mosca a causa della sua crescente dipendenza da Pechino.

– In circostanze normali, ciò potrebbe influire negativamente sulle relazioni bielorusso-russe.

– In una situazione in cui la Russia dipende dalla Cina, Mosca non è in grado di contestare le condizioni della Cina. Ciò fornisce un buon quadro di come l’amicizia sino-russa si svilupperà a favore della Cina (…). Per Minsk, costruire relazioni più strette con la Cina non significa più limitare la cooperazione con la Russia. La Bielorussia ritiene di poter fare entrambe le cose. L’adesione all’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai può esserne la prova. Minsk si è detta disposta ad accettare l’appoggio russo e cinese, il che aumenterà la pressione sulla sicurezza in Europa, ha concluso Souza Anna Ferenczi.