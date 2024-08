Simon Marciniak ha dimostrato chi comanda. Ha rapidamente stabilito le regole

Simon Marciniak ha diretto la prima partita del quarto turno di qualificazione alla Champions League tra Lille e Slavia Praga. I padroni di casa vincono 2-0 e il polacco fa una grande prestazione

Questa volta non abbiamo visto Tomasz Leskiewicz e Bartosz Frankowski accanto al palo. Tuttavia non è cambiato molto e Marciniak si è trovato bene con la squadra

Ha impressionato il miglior arbitro polacco, soprattutto quando ha subito deciso di annullare il gol agli ospiti. Il VAR ha subito confermato che aveva ragione

Ci sono stati grandi cambiamenti nella squadra arbitrale allenata da Simon Marciniak. Può essere visto ad occhio nudo per la prima volta durante il quarto turno preliminare di Champions League. Nella prima partita dello scontro diretto per la fase a gironi, il Lille ha giocato contro lo Slavia Praga, e questa volta non abbiamo visto Tomasz Leskiewicz e Bartosz Frankowski al fianco di Marciak.

Qual è la ragione di ciò? Ebbene, Tomasz Leskiewicz è in ferie per due settimane e Bartosz Frankowski è stato sostituito da Pawel Malik a causa del suo divieto arbitrale di 90 giorni da parte della Federcalcio polacca. E tutto perché Lui e Tomasz Musiał sono stati puniti in questo modo dopo essere stato fermato con un cartello stradale rubato quando avevano più dell’1,5 per mille di alcol..

Di conseguenza, Marciniak si è avvicinato alla partita di martedì con gli assistenti arbitri Radoslaw Ceica e Adam Kubcic. Gli arbitri del video erano Tomasz Kwiatkowski (VAR) e Pawel Malik (AVAR). Ciò ha influito sul lavoro del miglior giudice polacco? Come ti comporti? È stato il suo lavoro quello che abbiamo esaminato durante questo incontro.

Simon Marciniak ha rapidamente stabilito le regole. Prime lamentele? Il palo aveva ragione

I primi minuti ci hanno mostrato a cosa è abituato Simon Marciniak. Non solo noi, ma anche i giocatori stessi. Il polacco ha permesso che si giocasse, non ha interrotto la partita inutilmente e quando ha fischiato è bastato un fischio breve e tutto è andato avanti. Non abbiamo assistito alla discussione tra i giocatori e l’arbitro fino al 18′, quando Thomas Meunier ha colpito con grande forza il suo avversario, facendolo cadere in campo e ricevendo un cartellino giallo. Il belga ha protestato, ma bisogna ammettere che si sbagliava: merita semplicemente un rimprovero per questa giocata.

La situazione si ripete poco dopo, quando Marciniak interrompe l’azione dello Slavia quando Lukasz Masopust era in buona posizione. Tuttavia, il polacco ha fischiato poco prima, quando ha notato un fallo su Benjamin Andre.

Quel giorno abbiamo assistito a tanti incontri spiacevoli, ed è chiaro che Marciniak avesse a cuore la salute dei giocatori. Il polacco ha fermato il match e ha chiamato lo staff medico dello Slavia proprio mentre uno dei giocatori ospiti veniva colpito duramente alla schiena dal pallone. Poi ha avuto bisogno di aiuto e il 43enne ha risposto rapidamente.

Una delle sue ultime decisioni nel primo tempo può essere valutata in modo simile: Masopost ha commesso un brutto fallo su Remy Capela, Marciniak ha lasciato il gioco e ha permesso ai giocatori del Lille di tirare la palla, e solo dopo ha dato al ceco un cartellino giallo .

Solo nei supplementari la fortuna del polacco è stata pessima. La squadra del Lille è partita in contropiede e uno dei giocatori ha provato a stimolare il gioco giocando sulla fascia destra, ma ha infortunato Marciniak. Ancora una volta tutto si è svolto secondo il protocollo e il gioco è ripreso con un salto a due.

Lo Slavia Praga si è visto annullare due gol da Simon Marciniak. E aveva ragione

Si può avere l’impressione che Marciniak abbia stabilito rapidamente le regole per questa partita e che i giocatori sapessero cosa aspettarsi da lui. Quando Capel è caduto nell’area di rigore avversaria all’inizio del secondo tempo, le sue lamentele per la mancanza di una formazione titolare sono continuate letteralmente per un secondo.

Ma non sono mancate le rimostranze al 63′, quando il gol dello Slavia è stato annullato. Ma queste cose non hanno avuto importanza, perché il polacco ha mostrato il suo occhio esperto e ha notato il fallo di mano di El Hadji Malik Diouf. Il suo racconto è stato successivamente confermato da Tomasz Kwiatkowski e Paweł Malec, che stavano guardando il replay. E tutto è durato letteralmente un istante. E in questo momento mi ha impressionato ancora di più con il suo lavoro.

Questa situazione si è ripetuta 10 minuti prima della fine dei tempi regolamentari della partita. Mojmir Chytil ha poi segnato un gol, ma era in posizione di fuorigioco e Marciniak ha annullato nuovamente il gol degli ospiti. E ha di nuovo ragione. I padroni di casa hanno vinto 2-0.

La situazione nel lavoro del giudice è abbastanza chiara: basta un errore per renderlo famoso. Tuttavia, quando un arbitro fa una buona partita, non viene menzionato. Questa volta è difficile trovare menzione di Simon Marciniak sui social. Questo mostra perfettamente come ha agito.

