Si parla molto di cosa abbia fatto Ruud van Nistelrooy dopo la partita di calcio del Manchester United

Il Manchester United ha battuto il Fulham 1-0 nel primo turno della Premier League inglese. La squadra di Erik ten Haga ha avuto la meglio grazie al gol dell’esordiente Joshua Zirkzee, entrato al 61′ per sostituire Mason Mount.

Guarda il video Questo è il prezzo di una calamita nella fan zone di Varsavia. È difficile da credere

Alejandro Garnacho ha assistito al gol dell’olandese. L’argentino, autore della partita della settimana scorsa contro il Manchester City, è entrato in campo insieme a Zirkzee. Anche se venerdì è stato coinvolto anche nella partita del gol, avrebbe potuto fare di più.

Nei supplementari, dopo un errore clamoroso di Calvin Bassi, Jarnacho avrebbe dovuto segnare per il 2-0. Avrebbe dovuto farlo, ma dopo l’azione di Marcus Rashford, l’argentino sbaglia a porta vuota. Sebbene ciò non abbia influito sul risultato, l’ala dello United sembrava molto triste dopo la partita.

Van Nistelrooy ha mostrato classe

Poi il nuovo assistente di Haga, Ruud van Nistelrooy, si è messo al lavoro. I tifosi del Manchester United hanno notato che subito dopo la fine della partita, l’olandese si è spostato verso Jarnacho, che si è subito diretto verso lo spogliatoio dopo il fischio finale.

Van Nistelrooy ha abbracciato Jarnacho e gli ha rivolto alcune parole confortanti, mantenendo chiaramente alto il morale dopo aver perso un’occasione da gol. – Sono qui per organizzare incontri e trasmettere ai giocatori le nostre idee, che poi traduciamo sul campo. “Ne abbiamo molti”, ha detto Van Nistelrooy subito dopo il suo ritorno al Manchester United.

Il 48enne si è ritirato dal calcio nel 2012. Van Nistelrooy ha giocato per il Manchester United dal 2001 al 2006. Ha segnato 150 gol in 219 partite. Con il club ha vinto il Campionato Nazionale, la FA Cup e la Coppa di Lega. Durante la sua carriera, Van Nistelrooy ha giocato anche per Den Bosch e Heerenveen. Eindhoven EindhovenReal Madrid e HSV Amburgo e Malaga.

Van Nistelrooy è un 70 volte nazionale olandese. Ha segnato 35 gol per la Nazionale.