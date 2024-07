Semifinale Campionato Europeo U18M: Polonia – Italia 1:3

La nazionale giovanile della Polonia guidata dal tecnico Jacek Nawrocki ha perso oggi contro la squadra italiana in quattro set nelle semifinali del Campionato Europeo U18. Domani nella capitale della Bulgaria i biancorossi si scontreranno con la Spagna per la medaglia di bronzo.

Polonia – Italia 1:3 (23:25, 25:21, 18:25)

I nostri rappresentanti hanno iniziato bene la semifinale, portandosi rapidamente in vantaggio di tre punti (6:3), ma i loro rivali hanno subito recuperato la sconfitta e il risultato è finito in parità (10:10). Entrambe le squadre hanno giocato bene sui muri, il che significa che la partita è stata a lungo punto a punto (21:20), ma alla fine i pallavolisti italiani sono stati più efficaci in attacco, decidendo molte azioni chiave. Il loro patrocinio e gli incontri dei premier (25:23).

La seconda metà della partita è stata ricca di grandi emozioni e di scambi feroci da entrambe le parti della rete fin dall’inizio (5:5). Marcel Kiesinski (tredici punti nell’intera partita) è stato il capocannoniere dei Biancorossi, mentre Manuel Zlatanov (venti punti) è stato il capocannoniere degli Azzurri. In questa fase, nessuna delle due squadre è riuscita ad assicurarsi un punto di vantaggio (16:15). Ma questa volta, nel momento decisivo, i nostri pallavolisti hanno mantenuto la calma e hanno commesso meno errori, grazie ai quali hanno vinto il secondo set e hanno pareggiato la partita (25:21).

Il terzo set è iniziato con il concerto dei rivali (5:1), che si sono mostrati migliori in attacco e hanno segnato ripetutamente punti sulle fasce (5:1). In questo set i giocatori di Jacek Nawrocki hanno dovuto inseguire costantemente il risultato e cercare di recuperare le significative perdite di punti (12:6), ma non sono riusciti a fermare in fretta gli italiani (20:13). Rispetto alle puntate precedenti, questa partita è stata decisamente meno e si è conclusa con una vittoria molto facile e alta per gli Azzurri (25:18).

Nel quarto set i polacchi hanno migliorato notevolmente il loro gioco e hanno iniziato il set con tre punti di vantaggio (3:0). Tuttavia, dopo un breve periodo di inattività, gli italiani sono tornati rapidamente alla prestazione precedente e non solo hanno compensato le perdite, ma questa volta hanno anche creato un vantaggio (13:10). I nostri rappresentanti non hanno voluto arrendersi senza combattere e hanno cercato a tutti i costi di raggiungere il tie-break (18:16) e alla fine pareggiare nuovamente il punteggio (22:22). Purtroppo gli avversari hanno chiuso gli ultimi atti in favore della propria squadra, grazie alla quale hanno vinto il quarto set e l’intera partita.

Polonia: Chrzanowski, Drąg, Dudek, Trawka, Kiciński, Lenik, Schadach (a sinistra) e: Szczurowski, Korona, Pietruszewski, Kocik, Pobrotyn, Falkowski

Italia: Argilakos, Benacchio, Ciampi, Cremoni, Carrello, Zlatanov, Gianni (L) / Usanza (L) Oras: Crozato

La partita per la medaglia di bronzo inizierà domani alle 14:30, ora polacca. L’Italia affronta la Francia nella finale degli Europei U18.