Sembra che Google voglia davvero pagare la multa. Non sa come emettere una fattura

In Polonia si sente o si legge di tanto in tanto che le aziende internazionali non sono molto propense a rispettare la legge polacca. Ciò vale, ad esempio, per i problemi che incontrano quando cercano di ottenere da loro una fattura IVA. Tra le aziende che resistono c’è Google, che ha recentemente introdotto i nuovi telefoni Pixel nel mercato polacco.

Recentemente ci sono state segnalazioni in merito Google Polska stabilisce determinati requisiti per l’emissione di fatture IVA alle aziende. Questo è stato scritto di recente da un utente del sito web X, che si è presentato come Tomasz. Secondo il suo racconto, lo avrebbe informato un dipendente della hotline di Google Per ricevere una fattura per la tua azienda, devi avere un abbonamento a Google Workspace. Ciò significa che devi pagare un importo aggiuntivo, almeno 27 PLN al mese. Altrimenti bisogna accontentarsi del gusto o accontentarsi della consistenza personale.

Dipendente della hotline di Google: Se vuoi ricevere una fattura per la tua azienda devi abbonarti al servizio Google Workspace (minimo 27 zloty al mese), altrimenti l’unica cosa su cui puoi contare è la fattura personale. Questo non è il Google per cui hai lottato in Polonia.#Google pic.twitter.com/kWmNuvuOWF – Tommaso (@Tomasz22727847) 16 agosto 2024



Questo tipo di situazioni sono particolarmente problematiche per i proprietari di piccole imprese, ad esempio gli imprenditori individuali, che devono documentare le proprie spese a fini fiscali.

Cosa dice la legge polacca a riguardo?

In conformità con la legge in vigore nel nostro Paese. Ogni azienda che fornisce servizi in Polonia è obbligata a emettere fattura su richiesta dell’acquirente. Soggetto a queste regole Diritto tributario di beni e servizi (Imposta sul valore aggiunto). L’obbligo di emettere fattura IVA spetta al contribuente. La fattura sarà emessa entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente la consegna della merce o l’esecuzione del servizio e comunque non oltre il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata eseguita la consegna o il servizio. Questa è una regola generale e ha molte eccezioni. Puoi leggere a riguardo A questo indirizzo.

La mancata emissione di una fattura può avere conseguenze gravi, sia per l’azienda che non l’ha ricevuta, sia per l’azienda che non l’ha emessa. Un imprenditore che non riceve fattura potrebbe avere difficoltà a detrarre l’IVA, aumentando il suo carico fiscale. A sua volta, l’azienda che non emette fatture è esposta a: Sanzioni pecuniarie e problemi con il fisco.

Alla luce di queste informazioni, Richiedere un abbonamento a pagamento a un servizio per ottenere una fattura con IVA può sembrare incompatibile con la legge polacca. Vale la pena notare che Google offre la possibilità di emettere fattura con IVA per gli acquisti effettuati utilizzando i servizi Google Pay, a condizione che venga fornito l’ID fiscale prima di effettuare l’acquisto.

Non è solo Google a causare problemi

Lo so per esperienza personale Il problema della ricezione della fattura IVA non è un caso unico nel mercato polacco. Ho riscontrato difficoltà simili durante gli acquisti nei negozi online ufficiali di aziende come indicazione (Phillips Hugh) Là (produttore di pompe di calore) e… Microsoft. In ciascuno di questi casi, il processo per ottenere una fattura IVA si è rivelato più complicato del previsto. A volte dovevi minacciare direttamente l’ufficio delle imposte.

Abbiamo inviato una richiesta di commento sulle fatture IVA all’ufficio stampa di Google Polska. Aggiorneremo questo messaggio non appena riceveremo una risposta. Allo stesso tempo, possiamo solo sperare che situazioni simili diminuiscano, o meglio, che situazioni simili non ce ne siano affatto.

sembra: Google Pixel piace agli utenti Samsung ma non…



sembra: Google operava illegalmente. Questa decisione è considerata un duro colpo per il gigante

Fonte immagine: Lech Okun / Telepolis.pl

Fonte del testo: Tomasz/X, Google, gov.pl