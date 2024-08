Sei tornato ad Assassin’s Creed Origins e… non lo diresti mai

Non vedo l’ora che arrivi Assassin’s Creed Shadows. So che questo punto di vista è impopolare e, dati i vari errori riguardanti Yasuke, è alquanto controverso. Tuttavia, non posso allontanarmi da una produzione che sembra soddisfare i miei gusti, offrendo quasi tutto ciò che desiderano. Giappone, atmosfera da samurai, sakura mossi dal vento…

Mi hanno comprato! Tanto che vedere tutto questo materiale condiviso mi ha fatto venire voglia di leggere alcuni dei libri più recenti sugli Assassini. miraggio? No, troppo incompleto. Valhalla? No, troppo pieno. Odissea? Sembra bello, ma ci ho giocato un anno fa prima di partire per la Grecia. Dopo l’eliminazione rimane solo una parte: la parte che hai interpretato l’ultima volta molto tempo fa.

Altro testo sotto il video

Presumo che leggendo questo testo, tu abbia letto il titolo e notato la grafica, quindi saprai esattamente che si tratta di Assassin’s Creed Origins, pubblicato nel 2017. Non dimenticherò mai la quantità di emozioni che ha suscitato la prima di questa produzione. Quanto si è discusso su questo argomento, quanti commenti ha generato e fino a che punto sono arrivate le cose in termini di discussioni sul fatto che Ubisoft stia prendendo una decisione buona o cattiva.

In quale contesto? Quelli legati al cambiamento. Dopotutto, probabilmente ricorderai bene che lo sviluppatore ha deciso di abbandonare la trama basata sulla trama, avvicinandosi sempre di più ai giorni nostri. Invece, hanno deciso di tornare indietro nel tempo (ai tempi antichi). Le ipotesi sono cambiate, l’apertura è aumentata e ha avuto inizio un capitolo completamente nuovo nella storia del marchio Assassin’s Creed.

Bene, possiamo dire che ha funzionato. Le prime recensioni dei revisori furono piuttosto positive, molti dei quali non furono in grado di elogiare le dimensioni della mappa e l’eccezionale diversità delle successive città egiziane. Inoltre, è stato positivo anche in termini di vendite: durante i primi dieci giorni il numero di giocatori è raddoppiato rispetto allo stesso periodo del suo predecessore Assassin’s Creed: Syndicate.

Naturalmente, questa non è la fine, poiché divenne presto evidente che Ubisoft aveva creato un mondo che non solo era divertente da esplorare nel gioco, ma poteva quasi fungere da mappa interattiva che mostrava l’aspetto delle regioni del nord dell’Egitto. . Tutto si è evoluto al punto che ora possiamo attivare la modalità appropriata per un comodo viaggio intorno al mondo sabbioso.

Impressioni dal retro

Tuttavia, come ho già detto, ho deciso di tornare dopo tanti anni e incontrare nuovamente Baek. Aiutalo ancora una volta nella sua vendetta e immergiti ancora una volta in questo fantastico mondo. E sono rimasto scioccato. Sono rimasto sbalordito da quanto fosse bello questo gioco, dal successo che ha avuto e da quanto brillantemente continui a offrire un divertimento di altissima qualità.

Nonostante i miei timori iniziali che il mondo stesso potesse sopraffarmi, il gioco mi ha subito ricordato che le prime ore sono essenzialmente un’introduzione lenta e necessaria. Non devi preoccuparti di troppi indicatori, dimensioni della mappa e aumento di livello. Questa è tutta una preoccupazione su cui possiamo tornare più tardi. Ma dobbiamo farlo? A quanto pare, non del tutto. Con questo in mente, mi sono divertito a giocare ad Assassin’s Creed Origins come non avevo mai fatto prima.

Tornando, non avevo intenzione di completare la mappa al 100%. Non ero concentrato sullo sgombero delle aree, sul completamento di tutti gli ordini, sulla chiusura di ogni punto interrogativo e sul disarmo di tutti gli avamposti. No, l’ho presa con calma e mi sono lasciata molto spazio per prendere decisioni. Se c’è un posto all’orizzonte che mi interessa, bene, ci vado. Se non lo trovavo abbastanza interessante, lo ignoravo.

Grazie a questo, tutto mi ha dato sensazioni simili, come The Witcher 3: Wild Hunt. Sai, un mondo bellissimo, con molto da fare, ma con ancora la libertà che caratterizzava il periodo tra il completamento delle missioni successive della storia. Proprio come Bayek non è il salvatore di tutto l’Egitto, non dovremmo preoccuparci di ogni segno. Meglio ignorare la mappa e fare le tue cose. Compi la tua missione.

Lo stile genera stile

Sarò onesto: mi diverto molto lì. Ho anche l’impressione che il gioco ora mi dia molto più piacere della prima volta. Non mi sento obbligato a deviare dalla rotta. Mi sento come se fossi in questo mondo, lo usassi e loro facessero qualunque cosa accada lungo il cammino. È interessante notare che, nonostante questo approccio rilassato, non c’è mai stato un momento in cui ho dovuto “macinare” i livelli da qualche parte. Ne ho sempre avuto abbastanza e mi ha dato abbastanza pace e spazio per mantenere il mio ritmo.

Ho iniziato a godermi ogni arma che ho trovato, ogni punto di vista che ho scoperto e ogni conversazione che ho avuto con un NPC. Naturalmente, dopo un po’ di tempo, potresti imbatterti in ripetizioni e certi schemi, ma l’Egitto rimane affascinante e mai travolgente. Penso che avrò l’opportunità di avvicinarmi ad Assassin’s Creed Shadows in modo simile. E forse è giunto il momento di affrontare finalmente il Valhalla come si deve? Dopotutto, il grande mondo aperto non ci obbliga a leccare ogni muro.