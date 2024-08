“Se non voti per noi, te ne pentirai.” Dietro le quinte della battaglia per la presidenza della Federcalcio

Fino a poco tempo fa tutto indicava che Radosław Michalski sarebbe stato l’unico contendente alla presidenza dello ZPN della Pomerania. È un ex calciatore, rappresentante polacco e per molti anni attivista e membro del consiglio di amministrazione della Federcalcio polacca. Dal 2012 è presidente della ZPN della Pomerania. Ma all’inizio di agosto è emerso un candidato rivale. Jacek Paszulewicz, ex calciatore, allenatore, presidente del Bałtyk Gdynia, avvocato e oggi direttore della Jaguar Gdańsk, è entrato in corsa per il posto presidenziale. – La squadra dietro di me vede la necessità di cambiamento. Paszulewicz dice che nel Voivodato della Pomerania la palla si sta muovendo nella direzione sbagliata.

Guarda il video Kulesa ha ricevuto un messaggio chiaro sul nuovo allenatore

A Paszulewicz piacciono i cambiamenti

– L’origine di questa candidatura è nata nell’incontro della fondazione “Razem dla Sportu”, che ha indetto un incontro sul miglioramento dell’attività dei club della Pomerania, sull’ottenimento di sovvenzioni e risorse finanziarie o sulla riforma dello sport e sulla certificazione delle scuole PZPN – ci dice Paszulewicz. . – Ho tenuto una conferenza su questo argomento. Jaguar è ​​uno dei maggiori beneficiari di varie sovvenzioni. Nel corso degli anni abbiamo costruito tre campi, di cui due a grandezza naturale e un palazzetto invernale. I rappresentanti di circa 80 club erano ansiosi di sapere come richiedere aiuto perché non potevano sperare molto dall’associazione, aggiunge. Successivamente, molti membri della sua comunità gli hanno suggerito di candidarsi alla presidenza. Non appena decise, iniziarono le scale.

– La legge elettorale nel nostro territorio non favorisce il cambiamento. Nei voivodati della Pomerania Occidentale o della Guiavia-Pomerania, ogni club associato all’associazione ha diritto di voto. Abbiamo solo rappresentanti di club selezionati. Abbiamo presentato la domanda affinché tutti possano scegliere. Ma il consiglio d’amministrazione respinge la richiesta, anche se c’è la possibilità di inserirla nell’ordine del giorno – spiega Paszulewicz. Il sindacato ha giustificato il rigetto della richiesta quasi quadruplicando il numero dei delegati, aumentando significativamente la soglia per tenere le assemblee generali e aumentando i costi. Status elettorale a parte, tuttavia, Paszulewicz attira l’attenzione su altre cose che non gli sono piaciute, poiché differivano nei diversi voivodati e ognuno aveva le proprie ragioni.

“Persona non grata” – una lotta di giornalisti-attivisti contro la ZPN della Pomerania

– Una volta il consiglio di amministrazione dell’associazione ha emesso una delibera che limitava la comunicazione con un giornalista del portale Pomorskifutbol.pl. Questo portale ha parlato in modo critico del presidente Radoslaw Michalski e dell’attività del sindacato – ci dice Paszulewicz.

Abbiamo verificato la situazione descritta. Nel 2017 abbiamo assistito alla risoluzione della ZPN della Pomerania, che ha escluso uno degli attivisti dalle sue strutture. Ha svolto anche attività mediatica. Il licenziamento è arrivato dopo le denunce all’ufficio del procuratore generale per irregolarità nel sindacato (accuse di cattiva gestione e falsa testimonianza).

La Procura dello Stato, che ha esaminato il caso, ha chiuso le indagini. Gli attivisti della Pomerania si sono indignati per questa situazione perché il partito dichiarante non ha utilizzato procedure di controllo interno e sindacale. Lo consideravano un “tradimento del sistema”. Hanno così giustificato l’esclusione del rappresentante-giornalista: “Ha permesso che ciò accadesse nel forum. [portalu – red.] I commenti erano chiaramente diffamatori e offensivi nei confronti degli attivisti […] “Era consapevole della volgarità e del linguaggio volgare che appariva lì e non ha reagito.

Successivamente, il caso è stato archiviato in tribunale. Il tribunale si è pronunciato a scapito del sindacato per motivi legittimi. Egli ha sottolineato che il sindacato non può riconoscere una persona fisica come “persona non grata” e privarla della funzione di rappresentante presso l’assemblea generale perché la legge non prevede tale possibilità.

Dopo questo caso, il sindacato ha modificato il proprio statuto e… ha escluso nuovamente questa persona. L’intera situazione sembra complicata e le parti nutrono ancora molto rancore l’una contro l’altra.

“Se non voti per Michalski, allora…”

Tuttavia, tornando agli altri avvenimenti descritti da Paszulewicz, egli sottolinea, a suo avviso, i disordini e le ulteriori circostanze verificatesi nel periodo preelettorale.

– Il presidente di Gryf Słupsk vuole dei cambiamenti, il rappresentante del consiglio di amministrazione del sottodistretto della ZPN della Pomerania di Słupsk, Paweł Kryszałowicz, ha ospitato il concorso per veterani. Durante una discussione sulle elezioni, ha sentito da lui che si sarebbe pentito se non avesse votato per Michalski.

Chiamiamo il presidente di Gryf Mirosław Lewandowski.

– Beh, c’è stata una conversazione secondo cui se non sto con loro, sono contro di loro, non posso contare su nessun aiuto, me ne pentirò. È una persuasione, un avvertimento sul voto? Non lo so più, per favore chiedi altrove – dice Lewandowski. Ammette di non aver mai sentito alcun aiuto da parte del sindacato.

– Ovviamente ho parlato con il capo di Gryf, ma non descriverò questa conversazione. Ho detto al Presidente che la scelta era sua. Ovviamente l’ho incoraggiato a sostenere me e Radek. Adesso sento questa situazione come un attacco personale contro di me e contro la politica preelettorale. Sig. Basulevich attacca le persone perché non hanno un piano. I suoi punti sono inapplicabili perché non rispettano la legge della Federcalcio polacca – dice Kryssalowicz, un tempo attaccante della nazionale polacca, attivista che oggi rappresenta la B. -Classe WKS Norzyno alle elezioni di sabato.

– Strana è anche l’attività di Paweł Kryszalowicz, membro del consiglio dell’Unione Pomerania che vuole ancora restare insieme. Secondo le nostre informazioni vive a Krutsits e lavora all’Accademia Olympia nel Voivodato di Cuiavia-Pomerania. A gennaio, Kryszałowicz ha utilizzato l’e-mail del sindacato per inviare inviti ai club della Pomerania per iscrivere i bambini a una scuola di campionato sportivo a Grudziądz gestita da Olimpia Grudzi±dz. Questo è ridicolo. Forse dovrebbe trasferire le sue attività sindacali nel Voivodato di Cuiavia-Pomerania? – suggerisce Paszulevich.

– Non sono stato io a inviare queste e-mail, ma si è trattato di un evento unico che non si è mai più verificato. Esagerare questo sarebbe un atto di incertezza. Se uno non ha molto da offrire all’ambiente, attaccherà i nemici. Una volta l’ho lanciato in campo e ho segnato un gol per la sua squadra. Paszulevich non può scusarsi – Griszalovitch sorride.

Candidato quattro giorni prima delle elezioni

Basulewicz sottolinea inoltre di aver ricevuto tardivamente la conferma della sua candidatura alla presidenza. Ha presentato i documenti necessari e ha espresso il suo voto di sostegno il 9 agosto, due settimane prima delle elezioni.

– Sono stato confermato come candidato alla presidenza nel pomeriggio di martedì 20 agosto, quattro giorni prima delle elezioni di sabato. Ho avuto molte difficoltà a ottenere l’elenco dei delegati per eleggere un presidente o i club che hanno delegati. Il sindacato della Pomerania ha innanzitutto spiegato di non aver fornito o pubblicato tale elenco perché non soddisfaceva le condizioni relative alle disposizioni del GDPR. Questo è ridicolo. La Federcalcio agisce come un’associazione, non può nascondere l’elenco dei rappresentanti e ogni rappresentante ha acconsentito al trattamento dei dati personali molto prima – Paszulewicz è sorpreso.

L’elenco dei delegati alle elezioni è stato pubblicato online il 30 luglio. Fu allora che Basulevich la vide per la prima volta.

“Nessuna normativa specifica quando tale elenco debba essere pubblicato. Dopo aver raccolto tutti i consensi per il trattamento dei dati personali, abbiamo pubblicato questo elenco il 30 luglio 2024.” – Ci ha detto Agnieszka Matuszewska, vicepresidente per gli affari societari della ZPN della Pomerania.

– Abbiamo ritenuto che si trattasse di un’azione pianificata, in modo da non poter raggiungere i rappresentanti e iniziare a presentare loro le nostre idee il più tardi possibile – continua Paszulevich. E riguardo alla sua registrazione?

“La candidatura del signor Basulewicz è arrivata entro i termini previsti dalla legge, il 9 agosto. Non ci sono stati problemi nella registrazione della sua candidatura. Vorremmo ricordarvi che il sostegno per la carica di presidente può essere dato da qualsiasi membro del club. Pomerania ZPN, e non solo il club con i suoi rappresentanti al Congresso, ma anche il regolamento che lo regola, con un elenco campione di sostenitori, è stato pubblicato il 1° febbraio 2024. – dice Matuszewska.

Basulewicz è sorpreso che non ci siano molte persone menzionate dai club nell’elenco pubblicato dei rappresentanti. Se ne accorse perché conosceva queste persone, collaborava con loro a vari convegni e concorsi e poteva fidarsi dei loro voti.

Agenti del cambiamento

– Uno dei rappresentanti non sapeva della cancellazione, l’ha saputo da me. In quel periodo venne anche licenziato. Del secondo, che lavora ancora per il club, per quanto ne sappiamo, non è stato comunicato ufficialmente che non sarà più il rappresentante del club alle elezioni – ci dice.

“Due club hanno inviato risoluzioni per ritirare la candidatura dei rappresentanti, perché le persone precedentemente elette hanno smesso di lavorare in questi club”, apprendiamo dalla ZPN della Pomerania.

Come ci dicono dall’esterno, i rappresentanti a volte cambiano per vari motivi, e le ragioni di questi cambiamenti sono varie, a volte intelligenti, non sensazionali. Prima delle elezioni, però, ogni movimento è ovviamente osservato molto da vicino, poiché ognuno di essi è alla disperata ricerca di voti.

– Lo so da un rappresentante invitato dal capo di un comitato della ZPN della Pomerania, che inizialmente lo ha invitato a sostenerlo, ma a non votare per Paszulevich sabato, perché comunque il voto è segreto, quindi no. si sa che questi voti li otterrà, Michalski. So che questa è una battaglia “essere o non essere” per Michalski, ma le persone serie non dovrebbero fare cose del genere. Concentriamoci su ciò che vale la pena cambiare e migliorare la relazione, non su quello. “Inoltre non ho nessuno con cui discutere dei miei problemi perché gli attuali rappresentanti sindacali pensano che tutto vada bene”, dice Paszulewicz.

L’atmosfera pre-elettorale in Pomerania si sta riscaldando. Cosa accadrà l’anno prossimo quando si svolgeranno le elezioni per il presidente della Federcalcio polacca?