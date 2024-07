Scoprilo: perché i tuffatori alle Olimpiadi di Parigi 2024 si fanno la doccia dopo ogni salto – e dietro c’è la scienza

I subacquei ai Giochi Olimpici di Parigi del 2024 faranno la doccia dopo ogni immersione – e il motivo è basato sulla scienza.

Dopo ogni salto gli atleti escono dalla piscina e si mettono subito sotto la doccia calda. Questa abitudine solleva le sopracciglia tra i telespettatori.

Ma la verità è che vogliono proteggere i loro corpi.

Facendo una doccia ad alta temperatura, i subacquei aiutano a rilassarsi e ad allungare i muscoli prima di entrare nuovamente in acqua.

Poiché la loro professione richiede loro di eseguire molti movimenti difficili per lunghe ore, corrono il rischio di lesioni a causa di movimenti improvvisi.

I nuotatori che parteciperanno alle Olimpiadi di Parigi faranno la doccia dopo ogni tuffo in piscina

Gli atleti fanno docce calde per proteggere i muscoli ed evitare infortuni durante la competizione

Facendo brevi docce, i subacquei riducono notevolmente il rischio di crampi muscolari o stiramenti mentre sono in piedi sulla tavola.

Ancora più importante, può anche rimuovere il cloro presente nell’acqua della piscina dalla pelle, prevenendo irritazioni accidentali agli occhi prima della competizione.

Si possono anche vedere subacquei fare rapidi tuffi nella vasca idromassaggio tra un’immersione e l’altra. Ancora una volta, questo ha benefici simili poiché l’acqua calda impedisce ai muscoli di diventare tesi.

Come in ogni edizione dei Giochi, i saltatori vengono giudicati da una giuria che valuta quanto siano esteticamente gradevoli i loro movimenti, quanto siano difficili i loro salti e quanto bene entrano in acqua. Negli eventi sincronizzati, i saltatori devono corrispondere alle loro azioni.

I tuffi fecero la loro prima apparizione ai Giochi Olimpici nel 1904 a St. Louis. Lewis e da allora è apparso in ogni edizione. Le competizioni femminili apparvero per la prima volta nel 1912.

Tuttavia, per la prima volta nel 2000, è stato introdotto il salto sincronizzato.

Il tuffatore più famoso della squadra britannica è la stella Tom Daley, medaglia d’oro olimpica e quattro volte campione del mondo, che attualmente si sta preparando per la sua quinta Olimpiade.