“Scopriamolo!” Workshop, cioè imparare per te, fratello, a Lubinyani

Come lavori con i bambini utilizzando esperimenti e scienze? “La chiave qui è la creatività”, affermano i formatori didattici del Copernicus Science Center. La Fondazione ha avviato una collaborazione con il Centro Culturale Lubnya. Si tengono i laboratori “Scopriamolo!” Là oggi (13 luglio). Si tratta di lezioni gratuite per genitori, tutori, insegnanti, educatori e attivisti culturali che lavorano con i bambini.

– Il progetto mira a richiamare l’attenzione su come accompagnare i bambini nella scoperta del mondo – dicono i formatori:

– Gli adulti sono un pubblico completamente diverso dai bambini – ammette la conduttrice Agnieszka Gabik. – C’è molta curiosità e noi, come formatori, traiamo beneficio da questi incontri tanto quanto ne traiamo beneficio come partecipanti. Oggi affrontano la sfida di costruire una torre di amaretti con un marshmallow che rimane in cima per almeno 10 secondi.

Ai ricercatori adulti sono stati dati spaghetti, spago, nastro adesivo e forbici. Hanno lavorato in team composti da più persone, dove ognuno poteva avere in mente il proprio concetto di business.

– La chiave è la loro creatività – spiega Monika Czarnicka, preside presso CN Kopernik a Varsavia. -Ci sono molti materiali a tua disposizione che puoi utilizzare, con cui giocare e sperimentare diverse prospettive.

– Ho intenzione di usarlo nel mio lavoro quotidiano – dice Sabina Suchor, che tiene corsi d’arte con i bambini. I bambini più piccoli hanno bisogno di esperienze e di ritrovarsi nel loro mondo.

– Le persone che hanno partecipato ai laboratori lavorano con i bambini nel campo dell’educazione, ma anche nel campo della cultura – aggiunge Thomas Senio, direttore del Centro Culturale Lubnia, dove oggi si sono incontrati due gruppi di laboratori. – Prima di tutto, penso che la cosa più importante sia che sono genitori e cercano modi divertenti per trascorrere del tempo con i propri figli e stare con loro in modo consapevole.

Progetto “Scopriamolo!” È il risultato della collaborazione tra il Centro Scientifico Copernicus e il Ministero della Scienza, e questa è la sua seconda edizione. Possono partecipare a questa attività centri culturali, biblioteche e altre istituzioni culturali e internazionali nelle città con una popolazione fino a 130.000 abitanti. Popolazione. Questa versione del programma continuerà fino a novembre.

Agnieszka Gabik, Monika Czarnicka, Sabina Suchor, Tomas Senio:



