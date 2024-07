Scienziati britannici: i pipistrelli fanno amicizia e creano legami duraturi

I pipistrelli sono gli unici mammiferi volanti. Sono una specie protetta e svolgono un ruolo importante nell’ecosistema. Sono animali notturni e durante il giorno trascorrono il tempo nascosti. Attualmente nel mondo esistono circa 1.400 specie.

Un team di ricercatori dell’Università di Chester, in collaborazione con professori dell’Università di Leeds, ha esaminato dieci diversi habitat per i pipistrelli che vivono in Galles. Gli scienziati hanno utilizzato dispositivi di localizzazione per monitorare il comportamento dei singoli pipistrelli per monitorare il loro comportamento nel gruppo. I ricercatori affermano che i pipistrelli conducono una vita sociale interessante, dove possono fare amicizia, condividere cibo e comunicare tra loro.

I pipistrelli femmine formano colonie per fornire energia



Come indicano molti studi, i pipistrelli sono animali sociali. La maggior parte delle specie si riunisce in grandi colonie, che talvolta contano milioni di membri. Il luogo di ritrovo dipende dalla vicinanza del cibo e da buoni nascondigli. Le colonie sono solitamente formate solo da femmine, che si riuniscono in gruppi permanenti per ottenere benefici termici, regolando la temperatura corporea e conservando energia. Vivere in una comunità offre loro anche maggiori possibilità di protezione dai predatori. I maschi tendono però a vivere soli o in piccoli gruppi, che si formano solo per brevi periodi.





Sono presenti anche colonie miste di pipistrelli, costituite da femmine e maschi. Queste sono colonie in cui la femmina gioca il ruolo dominante. Si formano per scopi riproduttivi, per soddisfare i bisogni nutrizionali e per difendere i territori alimentari. In tali colonie, i maschi competono per le femmine e vogliono scegliere un partner riproduttivo.