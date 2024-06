Scienza e medicina: aiuto con i disturbi della salute pelvica nelle donne

Una donna americana su tre sperimenterà problemi di salute pelvica ad un certo punto della sua vita e molte soffriranno inutilmente.

Molte donne soffrono di problemi di incontinenza urinaria, ad esempio durante la gravidanza o dopo il parto.

Molte persone credono che questo disturbo sia semplicemente il risultato dell’indebolimento dei muscoli della vescica che può verificarsi con l’età. Ma il disturbo è più diffuso.

“Oh, fa solo parte dell’invecchiamento. Oh, fa solo parte dell’avere un bambino che rende queste cose normali, quindi non ti chiedi nemmeno se esiste una cura per questo”, ha detto la dottoressa Sylvia Boutros-Bri. Urologo, Specializzato in Medicina Pelvica Ginecologica e Chirurgia Ricostruttiva.

I problemi legati a questo disturbo sono molteplici e interferiscono con la qualità della vita della donna. Tuttavia, spesso non vengono testati.

“È davvero poco servito e poco servito in termini di qualità della vita, quindi questo è qualcosa che puoi perdere se vuoi, se sei troppo occupato”, ha detto Boutros Berry.

L’incontinenza urinaria, la vescica iperattiva e il prolasso degli organi pelvici sono alcuni dei disturbi pelvici più comuni per i quali esistono trattamenti efficaci e di cui molte donne non sono a conoscenza.

Boutros Berri sta lavorando per cambiare la situazione. Troverai aiuto presso UT Health San Antonio.

“Quindi, quando un paziente viene da me o dai miei colleghi, guardiamo davvero la tua pila di cose”, ha detto. “Vogliamo anche adattare i nostri trattamenti a te e, poiché la qualità della vita è importante, non esiste una risposta giusta o sbagliata. Quindi richiede molta cura personale.”

Centro di scienza della salute dell’Università del Texas a San Antonio Sylvia Boutros Berri, MD, MSCI, è professoressa associata e direttrice del programma di medicina pelvica ginecologica e chirurgia ricostruttiva presso l’Health Science Center dell’Università del Texas a San Antonio.



Ancora più importante, questi problemi non fanno solo parte dell’essere donna e non dovrebbero essere visti come inevitabili, accettati con disinvoltura o affrontati solo superficialmente.

Secondo Boutros Berri “l’incontinenza urinaria è comune, ma non è normale”.

Per le donne che soffrono di questo disturbo o di molte altre condizioni, parlare con il proprio medico può rivelare molte opzioni per risolvere il problema.