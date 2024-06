Scienza e conoscenza: i suoi obiettivi nel periodo dei cambiamenti di civiltà

L’ultimo incontro della stagione è l’occasione per dare uno sguardo più filosofico e sociale alla conoscenza e alla scienza nel contesto dell’ulteriore sviluppo della civiltà umana e del suo stato attuale.

In questo episodio unico, il numero degli ospiti è stato ridotto a zero, ma in studio non c’erano i microfoni, quindi il numero dei presentatori è aumentato. Dottorato di ricerca Piotr Selinski, professore. Dottorato di ricerca Jan Hodzik IO Dottor Przemyslaw Viater Sono i conduttori dello spettacolo “Professore di Cultura Popolare”. Chi non conosce questi suoni ha ancora molto da fare – vale sicuramente la pena dare un’occhiata all’archivio. È un onore poter parlare insieme di scienza in onda.

Nell’ultima stagione a partire da febbraio sono stati creati 18 episodi “Con la musica sulla scienza”. Mille grazie a tutti gli ospiti che hanno voluto venire in studio e condividere le loro conoscenze ed esperienze.

L’intero progetto non sarebbe stato possibile senza la partecipazione silenziosa dei produttori che hanno registrato e montato i programmi: Justina Cousteau, Alexander Dreyer, Kuba Pasicny, Soprattutto (la maggior parte degli episodi) Michal Obagniewski. Grazie a te nello studio si è creata una vera atmosfera familiare.

Vorrei anche esprimere le mie parole di apprezzamento al caporedattore Marek Skowronek Per la fiducia che ha riposto nell’idea di creare questo programma.

In onda il 28 giugno 2024 alle 19:00

Replay il 30 giugno 2024 alle 7:00

elenco di riproduzione