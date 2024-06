Scene scandalose nella Coppa delle Nazioni Europee, risponde la Federcalcio europea. Sono state avanzate accuse gravi

È difficile nominare i tifosi che hanno causato più problemi durante il torneo Euro 2024 in Germania rispetto ai tifosi della Serbia. Prima della partita con l’Inghilterra ci furono disordini a Gelsenkirchen. I rivoltosi si sono scontrati vicino allo stadio e Bottiglie, sedie e tavoli furono spostati Ristoranti nelle vicinanze. Le perdite derivanti da questo incidente sono ancora in fase di valutazione.

Purtroppo i tifosi serbi non hanno saputo comportarsi con dignità nemmeno in campo. Dopo una partita feroce, la squadra guidata da Dragan Stojkovic ha perso 0-1 contro gli Albion Lions dopo uno splendido gol di Jude Bellingham. Purtroppo si parla di più degli eventi accaduti sugli spalti dell’impianto di Gelsenkirchen che di quelli accaduti sul campo.

Serbi Hanno introdotto di nascosto bandiere “provocatorie” nello stadio Contiene slogan che attaccano l’indipendenza del Kosovo. Come se ciò non bastasse, Hanno anche deciso di portare con sé le bandiere russeIl che ha immediatamente scatenato la rabbia degli altri tifosi riuniti in Germania. La UEFA non minimizza l’importanza della questione e ha già annunciato le misure.