Scarpe terapeutiche innovative supporteranno i diabetici

Il diabete è un’epidemia globale



I medici del diabete sottolineano che basta una rapida occhiata alle statistiche per dare l’allarme. Dati recenti mostrano che ogni 11 adulti nel mondo soffrono di diabete, e in totale ci sono 422 milioni di persone. Inoltre, le previsioni non sono ottimistiche, poiché nel 2030 questo numero dovrebbe salire a 591,9 milioni, ovvero un aumento fino al 40%. Secondo gli ultimi dati dell’Ufficio centrale di statistica, in Polonia sono 3,1 milioni le persone a cui è stato diagnosticato il diabete (circa l’8% della popolazione). Peggio ancora, la Federazione Internazionale del Diabete stima che questo numero supererà i 4 milioni nel 2040 (circa l’11% della popolazione del paese).

Gli specialisti sottolineano inoltre che il diabete causa complicazioni molto gravi, come malattie cardiache e circolatorie, malattie renali, ipertensione e cecità. Una delle complicazioni è anche la cosiddetta sindrome del piede diabetico, cioè infezioni e persino distruzione dei tessuti profondi, nonché disturbi nervosi dei piedi. La mancanza di un’adeguata prevenzione e/o trattamento può portare all’amputazione delle dita dei piedi o dell’intero piede.

“Il diabete rappresenta una grande sfida e un test per la comunità medica e scientifica. Uno dei settori più importanti di attività di Łukasiewicz-ŁIT sono le malattie legate allo stile di vita, il loro trattamento e la prevenzione. Pertanto, in collaborazione con l’Università di Medicina di Lodz, abbiamo intrapreso questo compito progetto come nostro contributo alla lotta contro questa grave malattia. – conferma il dottor Habb. Ingegnere Renata Sella, Direttore dell’Istituto.

Sono necessarie nuove soluzioni, gli scienziati di Łódź le hanno già



Il progetto viene realizzato presso il Centro per materiali per calzature, coloranti e prodotti alimentari a Łukasiewicz – ŁIT, il cui amministratore delegato è il Dr. Happ. Ingegnere Katarzyna Lawinska, Direttore del Centro. “La sindrome del piede diabetico è una complicanza molto grave che limita l’attività professionale delle persone che ne sono affette e, se trattata in modo errato o non diagnosticata tempestivamente, può portare all’amputazione. Pertanto, l’obiettivo principale del progetto è quello ridurre le conseguenze della malattia, cioè la disabilità, e la conseguente assenza forzata dal lavoro, nonché aumentare la consapevolezza sociale in questo ambito. dice il dottor Habb. Ingegnere Lawinska.

In Polonia abbiamo ottimi specialisti e possiamo curare bene il diabete. Tuttavia, il piede diabetico rimane un grave problema per i pazienti e per l’intero sistema sanitario. Trattare questa complicanza è molto difficile a causa dei disturbi sensoriali del paziente, inclusa la mancanza di dolore, che porta alla formazione di ferite difficili da guarire. Ciò, a sua volta, può portare alla necrosi dei tessuti e alla necessità di amputare le dita, il piede o persino l’intero arto inferiore. Gli esperti nel campo del diabete richiamano l’attenzione sul fatto allarmante che in Polonia si registrano più di 7.000 casi di diabete. Le amputazioni vengono eseguite ogni anno e negli ultimi cinque anni il loro numero è aumentato di 2.000. Va notato che si tratta delle cosiddette amputazioni grandi, cioè sopra la caviglia – e il numero di tutte le amputazioni è di circa 15.000. annualmente. “La mancanza di un regime terapeutico per le persone affette da sindrome del piede diabetico, ma soprattutto la mancanza di soluzioni specialistiche sul mercato sotto forma di scarpe terapeutiche adeguate, significa che più della metà di queste amputazioni potrebbero essere evitate”. conferma la direttrice Ławińska.

Nell’ambito del progetto, il team di Łukasiewicz-ŁIT, in collaborazione con specialisti dell’Università di Medicina, ha sviluppato una soluzione terapeutica modulare sotto forma di scarpe per le persone con diagnosi di sindrome del piede diabetico utilizzando la tecnologia applicata al trattamento elettromagnetico delle ferite, la cosiddetta CoPLheN (Terapia fisica completa per la neuropatia). “Le nostre scarpe utilizzano solette speciali sviluppate dal team di progettazione, nelle quali sono installati campi elettromagnetici in miniatura ed emettitori di ultrasuoni. Grazie a ciò è stato possibile ottenere l’effetto comprovato dalla ricerca di accelerare la guarigione delle ferite, in particolare delle ferite del tessuto connettivo. Presentato dal prof. Dottorato di ricerca N. Med Irenius Masteric, Direttore Tecnico del Progetto. “Inoltre, grazie all’uso di questa tecnologia, altri effetti positivi sono l’aumento del flusso sanguigno e il miglioramento della circolazione, quindi una rigenerazione più rapida, nonché effetti anti-gonfiore e antinfiammatori”. Il dottor Robert Gajewski, podologo, aggiunge:

L’elemento chiave dell’intero sistema terapeutico è il dispositivo di controllo elettronico programmabile. Consente l’utilizzo di trattamenti adeguati all’attività professionale del paziente durante la prestazione quotidiana. “Il dispositivo è dotato di una porta USB-C comunemente utilizzata negli smartphone, grazie alla quale possiamo programmare facilmente e rapidamente il programma di trattamento appropriato, compresa la durata totale, la lunghezza, l’intensità e la frequenza dei singoli impulsi elettromagnetici/ultrasuoni. I programmi possono essere adattati alle esigenze del paziente”, conferma il medico Matthews SEWAC, l’appaltatore principale del lavoro di ricerca e sviluppo del progetto, ha prodotto prototipi di scarpe terapeutiche con la soluzione CoPLheN applicata in collaborazione con un produttore di calzature locale.

La soluzione sviluppata per i pazienti affetti dalla sindrome del piede diabetico soddisfa le esigenze calzaturiere dei diabetici



Sulla base di molti anni di esperienza, gli scienziati della Rete di ricerca Łukasiewicz – Istituto di tecnologia di Lodz hanno sviluppato raccomandazioni sull’uso delle scarpe per le persone con diabete. Łukasiewicz – ŁIT da anni certifica le scarpe con il marchio “Diabetic Shoes” (diritto esclusivo n. R.342861). Valuta i prodotti del mercato (modelli di scarpe) e assegna un punteggio in base ai requisiti di un sistema di scarpe e piedi per persone con diabete, sviluppato nell’ambito di una ricerca interdisciplinare. Ciò significa, tra le altre cose: un’adeguata ammortizzazione della suola, la parte interna della scarpa che non esercita pressione sui piedi sensibili del paziente, una costruzione senza cuciture o con un numero minimo di elementi per evitare irritazioni e materiali moderni che assorbono l’umidità verso l’esterno, che impedisce l’eccessiva sudorazione dei piedi. Riduce notevolmente il rischio di infezione. “La nostra etichetta è una sorta di informatore sociale che fornisce al cliente l’informazione che il prodotto è destinato a un gruppo specifico di utenti, sulla base di una ricerca condotta e certificata da un’unità di ricerca indipendente. Ci parla anche dell’elevata e costante qualità dei materiali utilizzati. Inoltre, per l’acquirente è anche una garanzia dell’affidabilità del produttore specifico. Elenca i vantaggi della certificazione del Dr. Gajewski.

Attualmente Łukasiewicz – ŁIT sta finalizzando il progetto, ma sta già pensando ai prossimi passi per commercializzare efficacemente la soluzione. Il primo è denunciare l’invenzione sia all’ufficio brevetti polacco che a quello europeo. Il prossimo passo sarà quello di stabilire una cooperazione con i partner commerciali, che consentirà di sviluppare ulteriormente e introdurre le scarpe sul mercato polacco e forse anche europeo. “Łukasiewicz – ŁIT, come una delle poche unità di ricerca in Polonia e in Europa, ha accettato la sfida di creare scarpe con un sistema terapeutico attivo come parte della lotta contro il diabete come malattia della civiltà, che vogliamo rendere possibile le persone con la sindrome del piede diabetico possono vivere una vita attiva senza il rischio di amputazione. La direttrice Ławińska riassume.

Pubblicazione cofinanziata dal bilancio statale nell’ambito del programma del Ministro della Scienza e dell’Istruzione Superiore denominato “Scienza per la società”, numero del progetto (contratto) NdS/547732/2022/2022, importo del cofinanziamento PLN 1.541.073,28, valore totale del progetto PLN 1.541.073, PLN 28 polacco.