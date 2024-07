Sandra Kubica era fuori a fare una passeggiata con suo figlio. All’improvviso si arrabbiò con gli autisti

Sandra Kubica ha aspettato molto tempo per mettere su famiglia. Dopo diverse relazioni infruttuose, riuscì a stabilire uno stretto rapporto con Alexandre Milio Baron. La coppia ha ufficializzato la loro relazione nel 2021 dopo aver cercato di mantenerla segreta per qualche tempo. Tre anni dopo si fidanzarono mentre erano in vacanza a Dubai.

Pochi giorni dopo aver annunciato il loro fidanzamento, la coppia ha annunciato di aspettare un bambino. Pochi mesi dopo, quando la star era ancora incinta, la coppia si sposò.

Continua l’articolo sotto il video



Sandra Kubica era arrabbiata con i piloti

Da quando ha annunciato la sua gravidanza, Kubica condivide quasi ogni giorno il suo stato di salute e racconta i suoi preparativi per la nascita del bambino. Si è scoperto che il figlio della coppia è nato poche settimane prima della data prevista, quindi ha trascorso un po’ di tempo in ospedale con sua madre.

La modella ora può godersi suo figlio Leon a casa. Sandra Kubica ha viaggiato molto durante la gravidanza e continua a viaggiare anche dopo la nascita di suo figlio. Al momento, in Polonia. Attualmente trascorrono del tempo con i loro partner e i loro figli sulla costa polacca.

Durante il suo soggiorno, la celebrità ha dovuto affrontare una situazione spiacevole. Si è scoperto che il marciapiede molto stretto non era adatto per una passeggiata con un bambino. Inoltre il traffico era difficoltoso a causa delle auto parcheggiate lì.

“Non è una strada adatta ai passeggini, e soprattutto non dovrei camminare con il mio bambino su una strada con le macchine. Queste sono le situazioni che noti, soprattutto quando sei una mamma. Mi succederà qualcosa”, ha scritto . Su Instastories.

Instagram/sandrakopika Sandra Kubica era arrabbiata con i piloti



Ricordiamo che Sandra Kubica ricorderà a lungo la sua prima passeggiata con suo figlio. Poi i suoi animali domestici sono stati attaccati da altri cani. La star in quel momento non nascose la sua rabbia.

Grazie per aver letto il nostro articolo fino alla fine. Su Plejada.pl ogni giorno scriviamo degli eventi più importanti del mondo dello spettacolo. Rimani informato! Lui segue Thuraya in Google News. Venite a trovarci anche a Facebook, Instagram, Youtube E Il mio Tik Tok.

Vorresti condividere notizie interessanti o suggerire un argomento? Contattaci scrivendo una email a: plejada@redakcjaonet.pl.