Samsung Galaxy Z Flip6 – Questa caratteristica è sorprendente. Abbiamo tutte le informazioni

Grazie a Evan Blass, abbiamo le specifiche ufficiali complete e la descrizione delle nuove funzionalità del Samsung Galaxy Z Flip6. Una cosa che ti renderà molto felice.

Samsung Galaxy Z Flip6: dati tecnici e descrizione delle funzionalità

Grazie a Evan Blass, noto fornitore di leak verificati, abbiamo ricevuto una presentazione completa del prossimo Samsung Galaxy Z Flip6, insieme alle specifiche tecniche complete e alle caratteristiche principali. Questo telefono non ha più segreti per noi.

L’intelligenza artificiale viene prima di tutto

Come non era difficile intuire, il marketing dei coreani, come nel caso della serie S24, Si concentrerà principalmente sull’evidenziazione delle caratteristiche dell’intelligenza artificiale. Sul telefono potrai utilizzare la funzione Cerchia per cercare, dove selezioni una parte dello schermo con il dito e ottieni informazioni da Google, e c’è anche una nuova funzionalità: FlexCamovvero lo zoom AI automatico, in cui un telefono gestito a distanza si ingrandisce in modo che noi e i nostri amici siamo perfettamente catturati nella foto (questo potrebbe non funzionare quando è buio).

Tuttavia, probabilmente sembra il più interessante Nuovo traduttore, che utilizza sia lo schermo interno del telefono che lo schermo esterno (angoli di inclinazione disponibili da 75 a 115 gradi). Questa funzione presenta al suo interno due pulsanti di riconoscimento vocale bilingue, mentre sul display esterno dedicato al nostro interlocutore è presente un ulteriore pulsante dedicato alla sua lingua. Dopo aver pronunciato la frase, l’affermazione viene immediatamente convertita in testo e tradotta. Questo è un ottimo modo per chattare senza che la barriera linguistica sia d’intralcio. Ciò che vale la pena aggiungere è che il monitor esterno non si attiva automaticamente: possiamo scegliere se usarlo o meno.

Aiuto in chatovvero l’assistente chat estende le funzionalità del display esterno del telefono attraverso conversazioni comode e veloci con gli amici. Questa funzione, sfruttando l’intelligenza artificiale, legge la nostra conversazione e suggerisce automaticamente risposte adeguate al contesto. Questo può essere un vero successo per le persone impegnate: non è necessario aprire il telefono per occuparsi di tutto.

Oltre a Circle to Search e FlexCam, le funzionalità sopra descritte richiedono il possesso e l’accesso a un account Samsung e l’accettazione delle politiche sulla privacy richieste. Ad ogni passo, Samsung mantiene:

Samsung non fornisce alcuna promessa, dichiarazione o garanzia in merito all’accuratezza, alla completezza o all’affidabilità dei risultati forniti dalle funzionalità AI. La disponibilità delle funzionalità Galaxy AI può variare in base alla regione, al paese, alla versione del sistema operativo/One UI, al modello del dispositivo e all’operatore.

Non c’è nulla di sorprendente in questo, dopo tutto, il contenuto è in gran parte generato da terze parti e da modelli di intelligenza artificiale inclini alle allucinazioni. Tuttavia, le estensioni offerte dal Galaxy Z Flip6 sono incoraggianti.

Il Samsung Galaxy Z Flip6 è il telefono pieghevole più potente con una batteria migliorata

La capacità della batteria è stata aumentata da 3700 mAh 4000 mAhche consentirà fino a 68 ore di ascolto continuo di musica, fino a 23 ore di visione di film HD, 20 ore di utilizzo Wi-Fi o fino a 19 ore di utilizzo LTE.

E tutto questo utilizzando un processore di alta qualità Processore Qualcomm Snapdragon 8 di terza generazione per telefono Galaxy (Edizione limitata Samsung con prestazioni migliorate). Il telefono sarà venduto in Europa nella versione 12 GB di RAM (8 GB un anno fa) E 256 GB di memoria internanell’opzione dual SIM (SIM fisica + eSIM o 2x eSIM), altre varianti di memoria possono dipendere dal mercato specifico.

Le dimensioni del telefono sono diminuite solo leggermente. Una volta piegato, perde peso di soli 0,2 mm, arrivando a 85,1 x 71,9 x 14,9 mm, mentre aperto il telefono ha le stesse dimensioni dell’anno scorso: 165,1 x 71,9 x 6,9 mm. Il produttore è riuscito a installarlo nell’alloggiamento per la prima volta Avanzato sistema di raffreddamento del SoC basato su camera di vapore. La massa finale del dispositivo è 187 grammiche è esattamente lo stesso del predecessore.

Anche i materiali sono cambiati: grazie all’uso otteniamo una protezione aggiuntiva Alluminio rinforzato Sul telaio del dispositivo (non si applica ai pulsanti laterali e al vassoio SIM), questa volta è stato utilizzato il vetro protettivo Corning Gorilla Glass Victus 2 (Solo retro del telefono e schermo esterno).

Ha un telefono Custodia sigillata conforme IP48Ciò consente di immergerlo a una profondità di 1,5 mm per 30 minuti, ma il produttore precisa comunque di sconsigliare l’utilizzo del dispositivo in piscina o in spiaggia, poiché la resistenza all’acqua potrebbe indebolirsi nel tempo.

Funzionalità dell’immagine: un grande cambiamento

Come nel Galaxy S24, è cambiato il modulo della fotocamera principale, che oltre al sensore migliore ora ha anche un numero maggiore di megapixel, perché 50 megapixelInvece dei precedenti 12 megapixel. La lente utilizzata fornisce un’illuminazione rapida F1.8Ulteriori megapixel vengono utilizzati, tra le altre cose, per ottenere quanto sopra descritto Zoom senza perdita 2x (Il sensore pixel adattivo deve essere abilitato.) Un ulteriore chip ProVisual Engine è responsabile dell’elaborazione del segnale dell’immagine dalle telecamere.

La seconda fotocamera è un’unità ultra grandangolare da 12 megapixel (come prima) e un obiettivo F/2.2. Pertanto Samsung non sta sperimentando come Motorola, che ha abbandonato questa unità a favore dello zoom ottico nel telefono Razr 50 Ultra. La fotocamera sul display è ancora una volta da 10 MP e ancora una volta non ha l’autofocus, l’intensità della luce rimane invariata a F2.2.

Il telefono offre video Risoluzione 4K a 60 fotogrammi al secondoe le modalità slow motion sono 240 e 120 fps, entrambe in HD Alta precisione.

Il design è noioso, anzi scadente, ma il display esterno nasconde un segreto

Samsung non ha deciso di apportare modifiche sostanziali al design del Samsung Galaxy Z Flip6. I telefoni possono essere facilmente confusi con i loro predecessori, e l’unico tocco significativo sembra essere la cornice della fotocamera nel colore del resto del corpo (nero un anno fa) e i nuovi colori della carrozzeria, incluso un giallo audace.

Schermo interno Ha ancora una diagonale 6,7″ (6,6 pollici compresi gli angoli arrotondati), realizzato con tecnologia 2x schermo AMOLED dinamicoHa la decisione 2640 x 1080 pixel E rinfrescante 120 Hz. Questi parametri sono elencati e tracciati come sul modello precedente, ma non conosciamo ancora la loro luminosità, che è qualcosa su cui i produttori amano gareggiare ultimamente (un anno fa, la luminosità è aumentata di 200 nit fino a un picco di 1750).

Tuttavia, se le nostre fonti sono corrette, il display esterno, anche se non cambia la sua risoluzione di 720 x 748 pixel e le sue dimensioni (3,4 pollici, 3,3 pollici compreso lo zoom), nasconde un certo segreto. Secondo le specifiche sarà prodotto con tecnologia LCD IPS invece dell’attuale SuperAMOLED. Difficile da credere però.

Gamma di vendita modesta e ottimi accessori

La politica di Samsung riguardo ai gruppi di vendita non è cambiata. Nonostante la categoria premium, lo otterrai con il telefono Basta un cavo USB-C e un ago per rimuovere il vassoio della scheda SIM. Il caricabatterie o la custodia devono essere acquistati separatamente. Sfortunatamente, secondo me, ha una brutta figura rispetto al più grande concorrente del Flip6, il Motorola Razr 50 Ultra, che viene fornito con una custodia da cintura e un caricabatterie da 68 W.

Sfortunatamente, nella fuga di notizie mancavano informazioni sui parametri di ricarica del telefono. Ma con un alto grado di probabilità otterremo di nuovo 25 W con la ricarica via cavo15 W per la ricarica wireless e 4,5 W per la ricarica inversa, non si tratta di una ricarica molto veloce.

Non sappiamo ancora quali accessori aggiuntivi riceveranno i clienti polacchi nell’ambito della prevendita, ma la première del Galaxy Z Flip6 sarà accompagnata da interessanti novità: Samsung Galaxy Watch7, Samsung Galaxy Watch Ultra, Samsung Galaxy Buds3 Pro e Samsung Galaxy Anello. E ovviamente c’è di più Samsung Galaxy Z Fold6, al quale abbiamo dedicato un testo a parte. Non contare però sulla promozione con i Buds3 Pro, poiché le nuove cuffie sono vendute separatamente.

riepilogo

Questa non è ancora una recensione del telefono, la vedremo per la prima volta la prossima settimana, ma possiamo già trarre alcune conclusioni. Soprattutto Samsung rimane impegnata nella sua strategia di zero customer experience. La nuova generazione si presenta con un design molto simile al suo predecessore. Alcuni nuovi colori, un processore migliore, più RAM, un migliore raffreddamento e una batteria più grande. Anche la fotocamera principale cambia in positivo.

Proprio come nella serie S24, il produttore ha investito molte energie nell’implementazione delle funzioni AI, che quest’anno sono diventate la forza trainante delle vendite di nuovi smartphone, e anche se non l’hai ancora sentito, lo sentirai con la première dei nuovi iPhone. Il Flip6 non è certamente un argomento a favore della sostituzione del Flip5 con un modello più recente (anche la funzionalità AI è integrata), ma lo è I possessori di Flip4 hanno sicuramente qualcosa da aspettarsi.

È un peccato che i coreani non siano coraggiosi come Motorola nello sviluppare il proprio design flip, e lo schermo esterno ha ancora le sue dimensioni e limiti di programmazione, ma Le prestazioni di Samsung saranno molto più elevate grazie all’utilizzo di un processore migliore in diverse categorie. Basti dire che il nuovo Motorola è molto più lento anche del Galaxy Z Flip5 dell’anno scorso con il processore Snapdragon 8 Gen 2, perché lo Snapdragon 8s Gen 3 utilizzato purtroppo è neutro.

Fonte immagine: Evan Blass

Fonte del testo: Evan Blass, ed. Compreso