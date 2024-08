Russia. L’aereo è in fiamme. L’espulsione del pilota è stata registrata. “Ci hanno sparato, dannazione.” Notizie da tutto il mondo

Da diversi giorni sui social circola una registrazione del pilota russo. Il video mostra i secondi successivi all’abbattimento del combattente. Puoi vedere la macchina in fiamme e nuvole di fumo. Dopo un po’, la telecamera cambia l’inquadratura e appare il pilota. Tuttavia, il suo volto era sfocato. Grida: “Ci hanno sparato, maledizione!”

Guarda il video Brodzinski minaccia la guerra con la Russia e le armi nucleari sono alle nostre porte

Filmato del pilota russo pubblicato da un funzionario ucraino. Li ha analizzati

Il video è stato condiviso sul suo profilo social anche dal funzionario ucraino, il consigliere del ministero dell’Interno Anton Gerashchenko. Lo ha sottolineato aereo Doveva essere lanciato sul territorio occupato dalla Russia. Ciò è dimostrato dal “comportamento calmo” del pilota. “Poiché l’espulsione è avvenuta sopra le nuvole e ad alta quota, potrebbe essere stato il pilota di un caccia Su-30/Su-35 o di un bombardiere Su-34”, ha detto Anton Gerashchenko sul sito web di X.

La registrazione è apparsa per la prima volta sul blog di guerra pro-Cremlino Kirill Fyodorov. Tuttavia, l’autore del sito non ha rivelato dove e quando è avvenuta questa registrazione. Inoltre non ha detto quale aereo specifico è stato fotografato. I lettori sono stati informati che il pilota è sopravvissuto.

La Russia sostiene che l’esercito ucraino ha attaccato il suo confine. L’allarme è stato emesso nella regione di Kursk

Da diversi giorni circolano notizie di attacchi contro città nella regione russa di confine di Kursk. Il Cremlino sostiene che l’Ucraina è responsabile. “Le forze armate ucraine hanno effettuato una provocazione armata su una parte del confine di stato della Federazione Russa nella regione di Kursk. Gli insediamenti di confine nell’oblast di Kursk sono stati sottoposti a bombardamenti.

Pertanto, le autorità della regione di Kursk hanno inviato un messaggio urgente ai residenti informandoli di un possibile attacco missilistico. “Minaccia missilistica! Se siete in casa, riparatevi in ​​stanze con pareti solide: nell’ingresso, nel bagno, nella dispensa. Non avvicinatevi alle finestre. Se vi trovate per strada, recatevi nell’edificio più vicino o in un luogo idoneo di rifugio”, ha scritto Alexei su Telegram di Smirnov, governatore della regione.