Rinite. Colloqui di pace tra Israele e Hamas. Dichiarazione dopo l’incontro

Si è conclusa a Doha, in Qatar, la seconda giornata di nuovi negoziati tenuti da Stati Uniti, Egitto e Qatar. Gli Stati Uniti avrebbero dovuto presentare una proposta di compromesso a Israele e Hamas per raggiungere un accordo di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Washington spera che l’accordo riceva l’approvazione definitiva la prossima settimana.

Si sono conclusi i colloqui di pace di due giorni per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, mediatori di… America, Qatar ed Egitto, Citato da Reuters. Anche lui ha partecipato all’incontro IsraeleA. Tra gli obiettivi c’era il rilascio degli ostaggi, ma anche la speranza generale di fermare lo sviluppo di ulteriori conflitti in Medio Oriente.

Come aggiunto, Washington ha presentato a Israele e Hamas una proposta consensuale per raggiungere un accordo di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza “Chiarisce le rimanenti incoerenze in modo che possa essere adottato rapidamente.”

Il messaggio inviato indica che le parti e i mediatori”Hanno intenzione di incontrarsi al Cairo “La prossima settimana per raggiungere un accordo per porre fine ai combattimenti.”

Discussioni sulla fine del conflitto nella Striscia di Gaza. La prima reazione di Hamas

Membri di Hamas che si sono rifiutati di partecipare direttamente ai colloqui Dovrebbero consultare i broker in modo indipendente. Tuttavia, sono in costante contatto con Gaja Sinwarim Il leader di un’organizzazione della Striscia di Gaza si nasconde per paura di essere eliminato dall’esercito israeliano.

La prima reazione alla dichiarazione è già emersa dopo i colloqui. “Ciò che ci è stato presentato a seguito delle deliberazioni di Doha Non è coerente con l’ultima proposta Un rappresentante del movimento palestinese ha detto a Reuters che l’accordo è stato accettato da Hamas il 2 luglio.

