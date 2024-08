Ricercatori: Frutta e verdura abbassano la pressione sanguigna e proteggono i reni

La dieta DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension), ricca di frutta e verdura, abbassa la pressione sanguigna ed è il trattamento di prima linea raccomandato per l’ipertensione essenziale. Tuttavia, questa dieta non viene prescritta abbastanza spesso e, anche quando la prescrive il medico, il paziente non sempre la segue. La dieta DASH e altre diete, generalmente ricche di frutta e verdura, sono associate a una pressione sanguigna più bassa, a un rischio inferiore e a una progressione più lenta della malattia renale cronica, a un rischio inferiore di malattie cardiovascolari e a un tasso inferiore di morte per malattie cardiovascolari. – Come nefrologo (specialista dei reni), studio in laboratorio come i reni rimuovono l’acido dal sangue e lo espellono nelle urine. La nostra ricerca ha dimostrato anni fa che i meccanismi utilizzati dai reni per rimuovere l’acido dal sangue possono causare danni ai reni se gli animali sono esposti cronicamente (a lungo termine) a una dieta acidificata. I nostri studi sui pazienti hanno mostrato risultati simili: una dieta acidificata (ricca di prodotti animali, soprattutto carne) era dannosa per i reni, mentre una dieta alcalina (ricca di frutta e verdura) era salutare per i reni. Altri ricercatori hanno dimostrato che una dieta ricca di frutta e verdura è benefica per la salute del cuore. “Abbiamo ipotizzato che frutta e verdura siano salutari sia per i reni che per il cuore è che riducono la quantità di acido nella dieta e quindi la quantità di acido che i reni devono rimuovere dal corpo”, afferma lo studio principale. disse. Autore Dott. Donald E. Wesson della Dell Medical School dell’Università del Texas ad Austin. Per verificare questa ipotesi, lo studio ha selezionato persone che avevano la pressione alta, ma non il diabete, e allo stesso tempo avevano un livello molto elevato di escrezione di albumina nelle urine (macroalbuminuria). I pazienti con macroalbuminuria presentano una malattia renale cronica, un rischio più elevato di malattia renale che peggiora nel tempo e un rischio più elevato di malattie cardiovascolari successive. In uno studio durato cinque anni, gli scienziati hanno diviso un gruppo di 153 pazienti con pressione alta in tre gruppi.