Redmi 14C svela le sue specifiche. Questo è un altro Xiaomi economico

Presto sul mercato apparirà un altro telefono economico della casa Xiaomi. Il suo marchio Redmi sta preparando il modello Redmi 14C.

Xiaomi ha presentato il modello Redmi 13C nel novembre 2023. Un mese dopo ha debuttato lo smartphone Redmi 13C 5G. A giugno abbiamo sentito parlare del Redmi 14C 5G. Ora è il momento di farlo Redmi 14C. Il telefono arriverà da un giorno all’altro. Come lo sappiamo? Bene, un venditore in Vietnam ha mostrato molto presto le specifiche tecniche sul proprio sito web.

Redmi 14C in arrivo. Cos’è questo modello?

Allora cosa sappiamo? Il nuovo telefono avrà uno schermo diagonale 6,88cal E una batteria con una capacità di 5160 mAh. Sarà possibile ricaricarlo grazie alla tecnologia da 18W, e la fotocamera principale sarà da 50 megapixel. I clienti riceveranno il kit 4 o 8 GB di RAM IO 128GB Memoria incorporata. Il cuore del nuovo paradigma è avere ordine Processore MediaTek Helio G91.

Il nuovo telefono sarà disponibile nei colori verde, nero e blu. Non sappiamo però in quali mercati Redmi presenterà i suoi nuovi smartphone. Tuttavia, i cinesi hanno recentemente riferito che stanno spingendo maggiormente i gomiti verso l’esterno nei paesi in cui finora sono stati meno visibili.

sembra: Xiaomi presenta il nuovo tablet Redmi sul mercato globale



sembra: Xiaomi sta impazzendo. Redmi 14C 5G è in arrivo

Fonte immagine: Gizmoshina

Fonte del testo: gizmochina, italiano