Reddito dell’ufficio delle imposte PKOI. I contratti con i sindacati e i profitti degli amministratori delegati sono sotto il microscopio

Il ministro dello sport Slawomir Nitras ha chiesto al capo del Comitato Olimpico polacco, Radoslaw Besiewicz, e a 44 federazioni sportive di presentare un elenco dei nomi di tutte le persone che hanno ricevuto l’accreditamento per i Giochi Olimpici. Il capo del Comitato Olimpico Polacco ha rifiutato di fornire questi dati.

– Allo stesso tempo, sulla base delle informazioni che ho ricevuto dai membri della Commissione elettorale e dalle autorità della Commissione elettorale, vorrei informarvi che durante la riunione di ieri delle autorità della Commissione elettorale il Presidente ha ricevuto informazioni Besiewicz e diversi altri membri del Presidium della Commissione Elettorale. Il premio del POC, e allo stesso tempo lo hanno riconosciuto le autorità, il Presidio, il Consiglio di amministrazione Non esiste alcuna decisione del Presidium o del Consiglio di amministrazione che stabilisca che il presidente Besiewicz o altri membri abbiano diritto a un bonus – Lo ha detto il ministro Slavomir Nitras durante la conferenza stampa.

– Riceviamo denaro non come donazione, ma come sponsorizzazione. Ogni trimestre o ogni semestre riportiamo il completamento delle attività. “Trasferiamo anche alcuni fondi direttamente alle federazioni sportive polacche”, ha detto Piesiewicz.