Rappresentanti della CIA, del Mossad, del Qatar e dell’Egitto hanno avuto colloqui a Roma sulla Striscia di Gaza.

L’ipotesi di un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e la liberazione degli ostaggi israeliani rapiti da Hamas palestinese nell’ottobre 2023 saranno oggetto dei colloqui organizzati domenica a Roma con la partecipazione di rappresentanti del Mossad, della CIA, del Qatar e dell’Egitto . Ansa tramite il portale israeliano Ynet.

All’incontro hanno partecipato il direttore del Mossad israeliano David Barnia, il direttore della Central Intelligence Agency (CIA) degli Stati Uniti William Burns, il primo ministro del Qatar Mohammad Bin Abdulrahman Al Thani e il capo dell’intelligence egiziana Abbas. Kamal. Uno dei temi discussi è stata la rinnovata proposta di Israele a Hamas, e lo scopo dell’incontro era quello di sbloccare la situazione di stallo durata mesi sul cessate il fuoco nella Striscia di Gaza.

Fonti israeliane e americane citate dall’ANSA stimano che dopo i colloqui di Roma non si dovrebbero prevedere progressi, poiché i colloqui si limiteranno a decidere la strategia da seguire.

I commentatori sottolineano che la recente visita del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu negli Stati Uniti e gli incontri con il presidente Joe Biden, il vicepresidente Kamala Harris e il candidato repubblicano Donald Trump non hanno cambiato la politica dei funzionari israeliani.

L’agenzia italiana cita una fonte israeliana: “Netanyahu vuole un accordo che è irraggiungibile. Al momento non è pronto a fare alcun passo, quindi potremmo trovarci in una crisi di negoziati piuttosto che sulla via di un accordo”. un accordo. .”

Silvia Vysocca di Roma