– L’ho sostenuto per inasprire le sanzioni e utilizzare i beni russi entro la fine di quest’anno per ottenere un prestito che consentirebbe allo Stato ucraino di svolgere le sue funzioni e le sue armi. “Ho sostenuto la proposta ceca secondo cui i nuovi passaporti russi dovrebbero essere biometrici, il che ostacolerebbe diverse attività delle autorità della Federazione Russa”, ha detto lunedì Radoslav Sikorski.

Il Ministro degli Esteri ha affermato che la maggior parte del tempo è stata dedicata alla discussione del Consiglio Affari Esteri ufficiale o informale della Presidenza ungherese, ma al riguardo non è stata ancora presa alcuna decisione. — Alcuni paesi ritengono che questo consiglio informale non dovrebbe tenersi a Budapest. Il ministro ha detto: Ho proposto una soluzione di compromesso in Ucraina, aggiungendo che l’Ungheria ha bloccato la sua proposta.

— Questo è stato oggetto di numerose dichiarazioni: la mancanza di solidarietà dell’Ungheria verso la posizione degli altri paesi dell’UE e verso la stessa Ucraina. Radoslaw Sikorski ha sottolineato che la questione comincia a trasformarsi in un serio problema interno.

Continua l’articolo sotto il video

Dell’argomento è intervenuto anche il ministro degli Esteri in un’intervista ai giornalisti Joe Biden si dimette dalla corsa per la rielezione. “Sono contento che si sia rivelato migliore di Marco Aurelio”, ha detto.

– Ho inviato una lettera alla commissione e ai miei colleghi ministri sulla comunicazione strategica perché credo che questo sia il momento di convincere i politici e l’opinione pubblica americana che l’Europa sta consolidando i suoi sforzi e che sta spendendo di più per la difesa, ma non è così non. Il “free rider” Radoslaw Sikorski lo ha descritto come “Quando si tratta di sostenere l’Ucraina, al contrario, solo gli Stati Uniti, approvando tardivamente il loro pacchetto di aiuti, hanno eguagliato il livello di aiuto che l’Europa sta fornendo all’Ucraina”.