Questo sparatutto aveva una grafica fantastica e continua a stupire fino ad oggi. Black di Criterion Games è ancora una delizia deliziosa

27 luglio 2024, 20:00

È raro che straordinari professionisti delle corse entrino nel campo dei tiratori. Criterion Games e il suo team Black sono la prova che un progetto così rischioso può essere una ricetta per il successo.















Fonte immagine: Criterion Games/Electronic Arts IO





Criterion Games ha fatto la storia dei videogiochi grazie ai suoi giochi di corse, inclusa la popolare serie Burnout. Tuttavia, nel 2006, gli sviluppatori di Guildford hanno abbracciato il genere FPS e hanno creato una produzione che ha impressionato con la sua grafica e deliziato l’occhio con un gameplay straordinario, estraendo gli ultimi succhi dalla PlayStation 2 e dalla prima Xbox. Diamo un’occhiata a come appare il nero “adulto” dal punto di vista di oggi.





Caos incessante

nero Era uno sparatutto puro che metteva su un piedistallo incredibili scontri a fuoco. Anche se la diversità del gameplay ne ha risentito, questa soluzione ha praticamente permesso ai creatori di gettarci nel profondo fin dall’inizio e di tenerci nel mezzo dell’azione fino alla fine (con brevi pause per momenti leggermente più lenti). Il gioco è composto da 8 missioniDurante il quale ci ritroveremo in città distrutte dalla guerra, ma anche in una base nemica situata nella giungla.





Anche se nelle fasi successive gli autori ci hanno fissato degli obiettivi da raggiungere, in realtà la loro implementazione era solo una formalità, e l’intero gioco si riduceva all’eliminazione di orde di avversari. Abbiamo mandato i nemici all’inferno utilizzando una vasta gamma di armi da fuoco, incluso un fucile d’assalto, un fucile da caccia, un lanciarazzi e un fucile di precisione. Sebbene l’arsenale fosse vasto, potevamo portare con noi solo due fucili alla volta.

Un’altra cosa è quella Indipendentemente dall’arma del delitto che abbiamo scelto, siamo finiti in una sparatoria aperta. Invano si è cercato, ad esempio, la possibilità dello stealth, di cui la maggior parte dei moderni giochi FPS non possono fare a meno.

Il pilastro di Black era principalmente il tiro. Fonte: Giochi speciali / Criterio.

Una festa per gli occhi

Al lancio nero È stata una vera festa per gli occhi. Il lavoro di Criterion Games ha dimostrato che esiste ancora un potenziale non sfruttato nelle “vecchie” console PlayStation 2 e Xbox.. Considerando le capacità limitate di queste piattaforme, ciò che impressionava erano i modelli delle armi, progettati con attenzione ai dettagli. Tuttavia, potrebbero piacerti anche luoghi atmosferici, effetti particellari e illuminazione.

La distruzione dell’ambiente circostante merita un paragrafo a parte Durante la cottura l’intonaco crollò e scatole, frammenti di muro e altri oggetti utilizzati come rivestimenti persero progressivamente la loro forma. Inoltre, c’era la possibilità di far esplodere oggetti specifici, far esplodere veicoli o utilizzare barili esplosivi a proprio vantaggio.





Cosa ne resta oggi? Beh… è piuttosto sorprendente. SÌ, A più di 18 anni dalla sua première nero È invecchiato bene, ma non così tanto come potresti pensare. Puoi ancora individuare le armi, alcune posizioni sembrano ancora piuttosto belle e l’ambiente distruttibile può ancora fare impressione oggi. Ciò che crea ancora più confusione è il gameplay stessoche consiste solo in sparatorie non molto sofisticate ed è significativamente diverso da ciò che ci offrono i moderni giochi FPS.

I disegni di Black hanno ancora i loro “momenti”. Fonte: Giochi speciali / Criterio.

Cinema d’azione interattivo

Anche se dentro nero Il gameplay ha giocato il primo violino, spingendo la trama in secondo piano, e quest’ultima merita una menzione a parte. Uno dei punti di forza di questo gioco non è la storia che racconta, ma il modo in cui viene presentata.

Il personaggio principale è Jack Kilar, un membro dell’Unità antiterrorismo. Incontriamo il protagonista quando è in prigione, e per riconquistare la libertà deve “cantare” all’uomo che lo sta interrogando i dettagli di tutto quello che è successo nella sua vita professionale negli ultimi giorni.. Le missioni successive sono flashback, in cui i successivi pezzi del puzzle della storia vengono rivelati passo dopo passo.

La storia è raccontata attraverso scene tagliate che appaiono tra le missioni, che includono scene con attori reali, così come riprese aeree che mostrano ritagli di giornale e video sul terrorismo.





La dura vita dell’antiterrorismo

nonostante nero Si è concentrato su battaglie incredibili ed è stato in grado di rappresentare una sfida anche a un livello di difficoltà basso. Sebbene gli avversari non fossero molto intelligenti e spesso restassero fermi o caricassero in avanti, usando raramente la copertura, erano comunque in grado di sparare con molta precisione.. Inoltre, erano delle vere e proprie “spugne per proiettili”, capaci di prendere un intero caricatore da una mitragliatrice (per fortuna, un fucile da cecchino ne eliminò la maggior parte con un colpo preciso).

Era complicato anche dal fatto che lo fosse Il gioco non ci ha permesso di salvare il gioco in nessun momento. Invece, gli autori hanno utilizzato un sistema di punti di controllo scarsamente distanziati, quindi un singolo errore potrebbe comportare la ripetizione di una sequenza della durata di diversi minuti. È vero che questo ha effettivamente allungato il tempo di gioco, ma dal punto di vista odierno questa soluzione potrebbe essere molto goffa. Finalmente Tutto ciò ha portato alla produzioneil cui completamento ha richiesto circa 8 ore.

C’era qualcosa da fare dopo aver visto i titoli di coda? nero? Beh, non proprio. L’unica motivazione per giocare di nuovo alla campagna della storia era avere un arsenale aggiuntivo e un livello di difficoltà aggiuntivo destinato ai veri veterani.

Sebbene in Black l’atmosfera “industriale” giocasse il ruolo principale, di tanto in tanto c’erano delle visite all’aria aperta. Fonte: Giochi speciali / Criterio. READ Sentirsi sulla luna. Non indovinerai mai cosa è stato trovato lì

cosa è successo dopo?

nero Ha debuttato con un enorme successo da parte dei media e degli operatori del settore. Sfortunatamente, però, il finale, per ora, punta a un seguito Il titolo descritto non aveva alcun successore ufficiale.

Grande progettista Plaka C’era Stuart Black, che negli anni successivi arrivò allo studio Codemasters, dove fu responsabile del gioco correlato Bodycount. Anche se prima della première i giocatori lo vedevano (o meglio volevano vederlo) come un successore spirituale Plaka, dopo il suo debutto si è rivelato essere nella migliore delle ipotesi “nella media”. Inoltre, lo stesso Stuart Black non è rimasto fedele a questo progetto fino alla fine e ha lasciato la squadra prima ancora che arrivasse sugli scaffali dei negozi.

Negli anni successivi, lo sviluppatore si è unito a City Interactive (attualmente CI Games), dove ha co-creato un altro gioco FPS, Enemy Front. Tuttavia, alla fine ha abbandonato i suoi autori durante il processo di produzione; Tuttavia, il gioco in sé non ha ottenuto vendite o successo artistico.

Come si gioca ai leoni oggi?

nero È un prodotto riproducibile su Xbox One e Series X/S come parte della compatibilità con le versioni precedenti. Il titolo è disponibile sugli abbonamenti EA Play e Xbox Game Pass; Può anche essere acquistato digitalmente per PLN 49,99.

Per quanto riguarda la versione in scatola di questa produzione – I prezzi per le copie usate della PlayStation 2 partono da 25 a 30 PLN; La prima versione Xbox costa molto di più, circa 80-100 PLN.





