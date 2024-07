Questo farmaco ha prolungato la vita dei topi fino al 25%. Speranza per le persone?

Un nuovo farmaco che inibisce l’interleuchina 11 prolunga la durata della vita dei topi fino al 25%, riferiscono i ricercatori sulla rivista Nature. Sperano che questa scoperta possa aiutare a rallentare il processo di invecchiamento anche negli esseri umani. Sono iniziati i primi studi clinici.

L’interleuchina 11 svolge un ruolo importante, ad esempio, nella formazione delle ossa e nella formazione del cranio. Più avanti nella vita, quando il corpo invecchia, è più probabile che faccia più male che bene. È una citochina che attiva i linfociti B e T (cellule immunitarie) e allo stesso tempo inibisce la secrezione di altre citochine. Le citochine sono proteine ​​che influenzano, tra le altre cose, la crescita, la proliferazione e la stimolazione delle cellule coinvolte nella risposta immunitaria.

L’interleuchina ricombinante è già utilizzata in medicina, ad esempio nella prevenzione della trombocitopenia (mancanza di piastrine nel sangue) e nel trattamento del morbo di Crohn (malattia infiammatoria intestinale). Tuttavia, il nuovo trattamento mira a inibire l’azione dell’interleuchina 11.

I topi vivevano un quarto in più

Il nuovo farmaco è in fase di test da parte dei ricercatori dell’MRC Laboratory of Medical Sciences, dell’Imperial College di Londra e della Duke-NUS Medical School di Singapore.

Durante l’esperimento sui topi, uno degli animali è stato geneticamente modificato in modo che non producesse questa sostanza. Altri non sono stati sottoposti a manipolazione, ma dopo aver raggiunto le 75 settimane – l’equivalente di 55 anni nella vita umana – è stato loro somministrato un preparato che inibisce l’azione dell’interleuchina 11.

Gli studi hanno dimostrato che l’inibizione dell’azione dell’interleuchina 11 prolunga la durata della vita dei topi del 20-25%, a seconda del sesso degli animali e del metodo utilizzato. Non solo i roditori vivevano più a lungo, ma erano anche più magri, avevano una pelliccia migliore e si comportavano meglio in vari test. READ Un'opportunità senza precedenti per indagare sul prossimo visitatore interstellare con il telescopio spaziale Webb

Sono iniziati gli studi clinici sugli esseri umani

L’interleuchina-11 è già in fase di sperimentazione sugli esseri umani, ma non come farmaco per prolungare la vita, ma piuttosto per trattare la fibrosi polmonare idiopatica. Secondo uno degli scienziati che hanno condotto la ricerca, il professor Stuart A. Cook, in una dichiarazione alla BBC News, ha affermato che il farmaco è ancora nella fase iniziale dei test clinici, ma è stato dimostrato che il suo utilizzo è sicuro. Solo la prossima fase di sperimentazione mostrerà se è efficace anche nel trattamento di questa malattia e, in caso affermativo, a quali dosi.

Allo stesso tempo, sarà possibile determinare se ha anche altri effetti, come il miglioramento della salute generale, la riduzione del rischio di altre malattie e forse anche l’allungamento della vita. Tuttavia, queste osservazioni devono essere fatte per molti anni. In molti studi clinici su diversi farmaci, a volte si è scoperto che funzionano per condizioni diverse da quelle per le quali erano stati inizialmente testati.

I farmaci allungano la vita?

Un farmaco che inibisce l’azione dell’interleuchina 11 è uno dei tanti che possono prolungare la vita. Anche la metformina, uno dei farmaci più antichi utilizzati per trattare il diabete, viene sperimentata in questa direzione. Non solo riduce il livello di glucosio nel sangue, ma ha anche proprietà antinfiammatorie, riduce il rischio di malattie cardiovascolari e di cancro e ritarda l’invecchiamento del corpo. Speranze simili sono riposte nella rapamicina (sirolimus), un farmaco immunosoppressore utilizzato nei trapianti di organi per prevenire il rigetto acuto degli organi trapiantati. Nel 2009 si è scoperto che allunga la durata della vita dei mammiferi. È in fase di sperimentazione nel trattamento dell’invecchiamento precoce, o del cosiddetto invecchiamento precoce. Questa malattia, causata da un difetto genetico, porta all’invecchiamento dell’organismo già nella prima infanzia. La professoressa Ilaria Bellantono dell’Università di Sheffield ammette che i risultati della ricerca sull’anti-IL-11 sono forti e fanno sperare nello sviluppo di un farmaco antietà. Teme però che questo trattamento sarà costoso e gli riesce difficile immaginare che ogni cinquantenne lo utilizzerà per il resto della sua vita. READ Peter Higgs è morto. Il premio Nobel e scopritore della "particella di Dio" aveva 94 anni