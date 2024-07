Il figlio è morto

Dhanuda Holeka

Julian Dunin-Holecki Morì il 9 luglio 2024. Sulla morte di suo figlio Dhanuda Holeka Lo scoprimmo qualche giorno dopo, il giorno del suo funerale. – Questa è una grande perdita per tutti noi. Il dottore è un medico stimato e una persona meravigliosa. Abbiamo avuto informazioni dalla famiglia che è morto a casa. “Abbiamo promesso che saremo pronti ad aiutare se necessario”, ha detto Piotr Kolaszewski, portavoce dell’ospedale 31enne Masovian Brodnowski. Altri medici che ora visitano i pazienti nella struttura hanno parlato della questione. Gli amici e i colleghi di Julian Dunin-Holecki piangono e parlano in lacrime della morte del loro collega.

Il figlio di Dhanuta Holeka è morto. Gli amici del medico hanno rivelato la verità sul 31enne

Julian Dunin-HoleckiCome lui

Fratello gemello StefanoSi è laureato in medicina e ha lavorato come specialista ortopedico.

Anche i figli di Dhanuta Holeka gestivano la joint venture. Tuttavia, il giovane medico dedicava la maggior parte del suo tempo ai suoi pazienti. Facile da trovare su Internet

Rapporti popolari assistito da Julien Dunin-Holecki. “Grande dottore, grande uomo. Mi sono sentito completamente preso cura di me. Di medici così ce ne sono molti altri”, “Grande dottore. Un approccio molto professionale al paziente, una vasta conoscenza e un’ottima personalità”, ha scritto di lui sul sito Swiet Presichtni.

E ‘noto

Julian Dunin-Holecki non era sempre d’accordo con sua madre. Dopo la morte di suo figlio Dhanuda Holeka Scomparso da Telewizja Republika, A

La stazione trovò presto un suo sostituto. Al momento non è dato sapere quando la persona in lutto tornerà al lavoro. informazioni su Morte di Julian Dunin-Holecki È stato un duro colpo non solo per la sua famiglia, ma anche per i pazienti e i colleghi del 31enne. I giornalisti di Fakt hanno parlato con i medici che lavorano presso l’ospedale masoviano Bródnowski. Gli amici di Julian non potevano accettare la sua morte.

– Difficile da credere, un giovane così gentile e modesto. Ho saputo della sua morte dai media e poi l’ho collegato all’orologio appeso all’ingresso dell’ospedale. Uno del personale non medico della struttura ha detto che è stato terrificante. – I pazienti gli volevano bene, aveva sempre un grande cuore e pazienza per loro, e allo stesso tempo era efficiente.. Non tutti i giovani medici possono parlare con un paziente e spiegare chiaramente cosa c’è che non va in lui e come trattarlo. Viene solo dall’esperienza”, ha detto di suo figlio Dhanuda Holeka Uno dei suoi amici.

Lo ha sottolineato uno degli interlocutori di Fakt Morte di Julian Dunin-Holecki Fa ancora male perché era un giovane eccezionale. – Questo non sarebbe dovuto succedere. Un collega così talentuoso, laborioso e onesto! Se n’è andato presto. Quando muore un anziano, anche lui è triste, ma ha avuto la possibilità di sentirsi realizzato in ogni ambito della sua vita. Il dottor Dunin non ha questa possibilità. Ha lasciato un grande vuoto nei nostri cuori, ed eravamo ancora colleghi di lavoro – ha detto uno dei dipendenti dell’ospedale Brodnovsky.

Fonte: Radio ZET/Pudelek/Fakt