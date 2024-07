Questo è il problema più grande per i giocatori di pallavolo polacchi. “Alle Olimpiadi il dolore sarà doppio”.

Questa volta il torneo ha avuto una dimensione speciale perché si è svolto due settimane prima dell’inizio dei Giochi Olimpici di Parigi. E nella capitale francese, i nostri pallavolisti saranno gli unici favoriti per l’oro.

Marcin Janusz: Non tutto è come vorremmo, ma penso che il nostro livello stia migliorando. video/PulsatSport/PulsatSport

Si trarranno le conclusioni. Bartosz Coric era un moderato

L’evento di Cracovia ha fornito al nostro staff tecnico molti preziosi materiali per l’analisi.

– Questo torneo ha detto molto ai nostri dipendenti. Certamente ora la nostra formazione sarà indirizzata in modo specifico. Probabilmente in una direzione che non ha funzionato per noi in questo torneo. Ha dichiarato che in questa fase non posso dire cosa accadrà, ma sicuramente si trarranno delle conclusioni Jacob KochanowskiBlocco centrale polacco.

Non ha voluto parlare molto dei punti deboli della squadra polacca, diversi giorni prima della prima partita alle Olimpiadi Bartosz CoricChi è il capitano della squadra?

– L’allenatore sa meglio di me di cosa abbiamo bisogno. Pertanto, mi affido alla sua saggezza ed esperienza. Considerati i nostri risultati precedenti, è chiaro che sa quello che fa. Se qualcuno potesse guardare attentamente, troverebbe sicuramente nel nostro gioco oggetti che abbiamo in grandi riserve. Ci sono stati momenti che non abbiamo sfruttato nella partita contro la Slovenia. Era chiaro. Preferisco però non parlare dei nostri lati più deboli. “Lascia che i tuoi avversari indovinino da soli”, ha detto il nostro attaccante 35enne.

Non è mio compito trarre conclusioni. Questo è ciò che fanno i dipendenti. La divisione della squadra è chiara. È bello esibirsi. Tuttavia, a volte, è meglio concentrarsi su ciò che accade in campo e nella pallavolo, e non pensare a ciò che accade intorno a te. Non abbiamo giocato una pallavolo perfetta, ma abbiamo battuto una delle migliori squadre del mondo. Questo è un buon auspicio ~Se tutto va bene è stato aggiunto.

Questo è il problema più grande per le nostre pallavoliste. “Dovremmo evitare tali situazioni. Questo non ci va bene.”

Sicuramente attiravano l’attenzione Una tappa straordinaria per le nostre pallavoliste in partita. Questo è ciò che sta accadendo a questa squadra dall’inizio della stagione della Nazionale. Succede che i polacchi conducono nettamente, ma alla fine del set perdono il vantaggio guadagnato.

– Ci sono stati dei tempi di inattività ultimamente. Ci stiamo lavorando, spingendoci per migliorarlo e mantenendo la concentrazione fino alla fine – ha ammesso Kochanowski.

Al memoriale di Hubert Wagner si è verificata una situazione in cui i giocatori di pallavolo hanno cominciato a perdere il loro vantaggio, ha detto l’allenatore Nikola Grbic Non ha parlato affatto in tempo con i suoi giocatori.

Non so da dove provengano queste pause. Non ha senso pensarci, devi solo combatterlo e sbarazzartene. Molte volte, quando avevamo un grande vantaggio, lo abbiamo perso. Ovviamente abbiamo vinto la maggior parte di quei set, ma la situazione era tesa. Dobbiamo evitare tali situazioni. Quando abbiamo la possibilità di eliminare un avversario, dobbiamo farlo il più rapidamente possibile ~ ha detto Marcin Janusz, centrocampista della nazionale polacca.

– Forse Non abbiamo bisogno di parlare molto di queste situazioni Mentre mettevamo in pausa il gioco. Purtroppo ci capita di avere un grande vantaggio nei gironi e di perderlo comunque. Ha aggiunto: "Ci diciamo sempre che dobbiamo concentrarci adesso per non perderlo, ma situazioni come questa accadono ancora". Camille Semeniukil ricevitore della nostra squadra, è stato nominato Giocatore più prezioso dell'Hubert Wagner Memorial.

Inoltre ha subito segnalato un altro problema al nostro staff. All’epoca, c’era molta pressione da parte dello staff tecnico per eliminare le carenze del gioco e, come si è scoperto, tutto quello che dovevano fare era non concentrarsi su quello e tutto ha iniziato a funzionare subito.

– Avevamo la stessa posizione riguardo al lancio di palloni situazionali. L’allenatore continuava a ricordarci di farlo con attenzione. Ogni volta che c’era una mostra era brutta. Solo l’allenatore ha smesso di controllarci e di premere questo oggetto e poi qualcosa si è aperto. Il lavoro è iniziato. Quindi forse non ha senso soffermarsi troppo su questo argomento, anche se ovviamente una pausa del genere non è appropriata per la nostra Nazionale. Situazioni come questa ti faranno male due volte durante le OlimpiadiJ – Nota Semenyuk.

Dopo la partita di Cracovia, il tecnico Grbic era molto contento del servizio offerto dalla nostra squadra, ma era preoccupato per la controgioco.

– Non abbiamo attaccato bene, abbiamo avuto grossi problemi con i palloni buoni, e questi non sono affari nostri. Dobbiamo lavorarci, anche se non abbiamo molto tempo. Ma questi giocatori non hanno bisogno di due settimane per lavorare su una cosa del genere – ha concluso il ct della Nazionale.

L'allenatore ha annunciato che dopo il Memorial Wagner i giocatori di pallavolo avrebbero avuto un giorno e mezzo libero. Successivamente si alleneranno allo Spala, anche in palestra, e il prossimo fine settimana si trasferiranno a Danzica. Lì giocheranno un torneo amichevole, sabato e domenica, per verificare il loro livello nelle partite contro di loro Giappone e Stati Uniti d'America. Al torneo parteciperà anche la nazionale serba.

Kamil Semenyuk in attacco/Mariusz Palczynski / Memoriale di Wagner/Materiali per la stampa

Blocco polacco nella partita contro la Slovenia/Lukasz Gagulski/Partito d’Azione Popolare