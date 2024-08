Alle Olimpiadi di Parigi la Polonia contava di più. Le nostre grandi speranze erano di ottenere una medaglia, tra le altre cose, per la corsa a staffetta o per le squadre di canottaggio. Alla fine non abbiamo vinto nessuna medaglia in nessuna di queste discipline. Prima di domenica, l’ultimo giorno di gare, avevamo nove medaglie e sembrava che questo risultato sarebbe stato definitivo, ovvero le peggiori Olimpiadi degli ultimi 68 anni! Fortunatamente, Daria Pikulik ha cambiato il corso della storia.

Guarda il video Iga Świątek ha inviato un messaggio speciale ai giocatori di pallavolo

Daria Peculic vince la medaglia d’argento ma questo non migliora la nostra posizione in classifica

Qutbiya ha gareggiato nell’evento ciclistico a tutto tondo femminile. Nonostante la partenza non sia andata come previsto e abbia subito una pesante sconfitta nei confronti dei primi, è riuscito a recuperare punti preziosi. Alla fine ho ottenuto il secondo posto, il che significava una medaglia d’argento olimpica. Così, ha aggiunto il decimo disco al medagliere.

Nonostante ciò, la Polonia non è avanzata in classifica. È ancora al 42° posto e probabilmente non migliorerà. E davanti a noi c’è, tra le altre cose: Israele. La squadra biancorossa concluderà la competizione di Parigi con dieci medaglie.

Ricordiamo che la medaglia d’oro è stata vinta da Alexandra Miroslav, che all’epoca era la migliore nell’arrampicata sportiva. Nella stessa disciplina, ma il bronzo è stato vinto da Alexandra Kaluka. La stessa impresa è stata compiuta anche dalle atlete di voga e sciabola Iga Švetek e Natalia Kaczmarek. In cambio, l’argento pendeva dal collo di Claudia Zvolinska, dei giocatori di pallavolo, Julia Zeremeta e ora – Daria Pekulic!

La Cina resta a capotavola. Hanno vinto ben 40 medaglie d’oro, una in più degli Stati Uniti. Sul podio provvisorio c’è anche il Giappone.

Classifiche delle medaglie olimpiche (all’11 agosto 2024 alle 15:00)

1. Cina: 40 medaglie d’oro – 27 d’argento – 29 di bronzo (totale 91)

2. Stati Uniti: 42-44-39 (125)

3. Giappone: 13-12-20 (45)

4. Australia: 18-19-16 (53)

5. Francia: 22-25-16 (63)

6. Paesi Bassi: 15-7-12 (34)

7. Gran Bretagna: 29-22-14 (65)

8. Corea del Sud: 13-9-10 (32)

9. Italia: 15-13-12 (40)

10. Germania: 13-12-8 (33)

…

41. Israele: 1-5-1 (7)

42. Polonia: 1-4-5 (10)

43. Kazakistan: 1-3-3 (7).

Pertanto non siamo riusciti a ripetere il risultato ottenuto tre anni fa. Abbiamo poi vinto 14 medaglie, che ci hanno portato al 17esimo posto in classifica. Quest’anno non eravamo nemmeno vicini a eguagliare questo risultato.