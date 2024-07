Questa città polacca è una mecca per i turisti. Un’indovino locale rivela ciò che sente spesso

Se una coppia venisse a Sopot con due bambini per due settimane, dovrebbe spendere almeno diverse migliaia di zloty per l’alloggio. Anche il cibo e alcuni posti. Cinque numeri scompariranno dal tuo account

Przemek del SeaSide Hotel mostra dei grafici che mostrano chiaramente quando Sopot è vivo e quando è morto.

Questa settimana, l’occupazione nella maggior parte delle strutture raggiunge il 90% o il 100%. Anche le previsioni per agosto sono buone, dice Bartlomiej Barski, direttore dell’Organizzazione turistica Sobot.

Puoi acquistare un waffle secco a Sopot per 8 PLN. Una pallina di gelato può essere consumata per 7 PLN. La casseruola può essere ordinata per 14 PLN. Un caffè freddo al mare costa circa 20 PLN, una cioccolata calda 10 PLN. Per la toilette si paga 5 PLN. Le bevande sulla sabbia costano circa 30-60 PLN.

Le cene variano. Ci sono posti dove una famiglia di quattro persone può mangiare bene per 200 PLN (il famoso Bursztyn Milk Bar!). Ci sono anche indirizzi in cui questa quantità è sufficiente solo per aperitivi e bevande.

Piotr Olejarczyk / Onet Prezzi pessimi



Piotr Olejarczyk / Onet Prezzi pessimi



“Chi ha visto prezzi del genere?”

Olaf è un ragazzo di 17 anni che ha praticamente un piccolo stand in mare a Sopot. Puoi comprare caffè freddo, tè e cioccolata calda da Olaf, un ragazzo molto intraprendente ed educato. – I polacchi si lamentano molto dei prezzi. So che il caffè è molto costoso. Chi ha visto comunque prezzi del genere? Perché in città costa due o tre volte meno, dice.

Piotr Olejarczyk / Onet Prezzi pessimi



Non c’era rabbia nella sua voce. Proprio come qualsiasi altro giorno.

Che si tratti di un saggio sulle ricevute dell’orrore o della posizione di Olaf, adoriamo lamentarci. Un ragazzo che non porta questi prezzi, ma lavora molte ore durante le vacanze perché “sai, è abbastanza grande per pensare alla macchina”.

Olaf sa che a volte paghi il doppio o il triplo a causa del marchio o della posizione.

Piotr Olejarczyk / Onet Spiagge di Sobot



Birra e acqua in mano. “Pensano di essere immortali”

Chobat è molto bella in questo momento. Le spiagge sono già affollate di gente. La sicurezza è garantita dai bagnini. Parlerò con alcuni di loro. – Finora luglio è stato tranquillo, praticamente senza interventi duri. I peccati più grandi dei bagnanti? Vedi quel galleggiante giallo? – mi chiede uno dei soccorritori.

Piotr Olejarczyk / Onet Spiagge di Sobot



Piotr Olejarczyk / Onet Spiagge di Sobot



Piotr Olejarczyk / Onet Spiagge di Sobot



Sto cercando. Il galleggiante nuota a diverse decine di metri dalla riva. “La questione è profonda e la gente non dovrebbe nuotare lì. Ma comunque non tutti ci ascoltano. A volte vanno in acqua con lattine di birra. Pensano che non gli succederà nulla e che sono immortali, ho sentito dire.

Ma c’è un altro lato della medaglia. – Le belle ragazze vengono e provano a flirtare. Bene, l’uomo è al lavoro. La gente pensa che sia un lavoro molto bello e facile. Prendevamo il sole e ci rilassavamo. Qui bisogna stare sempre attenti, è difficile rilassarsi mentalmente – mi dice un soccorritore giovane e abbronzato.

Un’indovino chiede molto

Parlando delle questioni femminili e maschili, la cartomante Sobot Marika getta una luce interessante sulla questione. Una vecchia signora sorridente con grandi pietre di cristallo-ambra alle dita e una grande carta tra le mani. Siamo seduti sulle panchine lungo il viale marittimo, a diverse decine di metri dal mare. – Le ragazze vengono da me più spesso adesso. Dicono che sono venuti a Sopat per alcuni giorni e hanno chiesto loro di venire se avessero potuto incontrare un brav’uomo qui. Donne di tutte le età. Persone sui vent’anni, ma anche donne sugli ottant’anni, dice.

Piotr Olejarczyk / Onet Un’indovino di Chobat



– È come un gioco di carte su Tinder. Sto solo cercando di essere divertente.

– Non ho ingannato nessuno. Le carte dicono tutta la verità – risponde l’indovino.

Fa anche un punto interessante. – Rispetto agli anni precedenti, vedo una grande differenza. Le persone vengono alla soap per un massimo di due settimane. Adesso sento dire dai turisti che si fermano per il fine settimana, tre giorni al massimo. Perché non possono permettersi di più. È molto costoso per loro.

Gli alberghi si stanno riempiendo. Ciclo di vita di Sobot

I prezzi non sono tutto. Importante è anche la disponibilità dei posti. Bartlomiej Barski, presidente dell’Organizzazione turistica Sobot, dice che dal punto di vista degli albergatori sembra buono. — Questa settimana, l’occupazione si avvicina al 90% o al 100% nella maggior parte delle strutture. Buone anche le previsioni per agosto. Nella maggior parte delle strutture è già al 60%. Si tratta di un cambiamento rispetto allo scorso anno. Adesso i turisti non aspettano più la conferma del tempo, prenotano i posti un po’ più velocemente, mi spiega il presidente.

Piotr Olejarczyk / Onet READ 40 La migliore lima elettrica per piedi del 2022 - Non acquistare una lima elettrica per piedi finché non leggi QUESTO! Sobot



A Sopot sono stati classificati 21 hotel per un totale di 3,3 mila. Alloggi. Inoltre ci sono ostelli, campeggi, alloggi privati ​​e appartamenti: altri 11.000. In totale sono quasi 15mila. Potenziali destinazioni per i turisti. Ma nelle vicinanze ci sono anche ostelli a Gdynia e Danzica.

Przemek lavora al Seaside Sopot Hotel. Si tratta di un vero e proprio scrigno di conoscenza riguardo le esigenze turistiche della città. Una volta dentro, il bravo ragazzo ha mostrato le sue statistiche. I grafici lampeggianti sullo schermo chiariscono quando Sobot è vivo e morto.

Piotr Olejarczyk / Onet Przemek, albergo sul mare



Regole per i turisti

Pertanto, da maggio fino alla fine delle vacanze, il tasso di occupazione è elevato e l’afflusso di turisti continua fino a ottobre. Poi ci riuniremo fino a dicembre, ma nell’ultimo mese dell’anno la gente cerca un bel posto dove trascorrere il Capodanno. C’è un intervallo di tre o quattro mesi nel nuovo anno e il ciclo ricomincia a maggio. – Per i turisti, Sobot ha un’estate attiva e un inverno attivo. I mesi intermedi sono più nella media, spiega.

Piotr Olejarczyk / Onet Prezzi in Sopot



Przemek mi racconta le varie tendenze. – Le persone sono più interessate alle case private che alle camere d’albergo. Secondo lui, la maggior parte dei turisti proviene da Norvegia, Svezia e Finlandia.

A livello macro, sembra un po’ diverso. Barski mi fornisce statistiche di tutta Sopot, dalle quali risulta che la maggior parte dei turisti stranieri proviene dalla Germania. Abbiamo i cechi, seguiti da Svezia, Norvegia e spagnoli.

Sobot è una fiorente cittadina turistica. Ma una città con le sue regole. Innanzitutto non tollera prendere il sole per le sue strade senza vestiti. In secondo luogo, nei negozi qui non si possono comprare alcolici dalle 14 alle 18 (questa non è la fine della città), ci sono posti dove si può sfidare il divieto di parcheggio e pagare fino a mille zloty.

Piotr Olejarczyk / Onet Regole del Sobot