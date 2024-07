Quasi in tutto il paese con avvisi IMWM. Tempeste, pioggia e grandine si impossesseranno oggi della Polonia

Il tempo fin dal mattino è piuttosto favorevole nel sud-ovest, nell’ovest e nel centro del paese, dove le nuvole portano la pioggia. Recentemente in Slesia si sono verificate anche tempeste deboli. Inoltre non piove, il sole splende ed è ancora calmo.

Oggi la tempesta coprirà quasi tutto il Paese. Avvisi IMWM gialli e arancioni

Tuttavia, la situazione cambierà nelle prossime ore e dovremmo assistere a temporali su quasi tutta la Polonia. Alcuni di essi si formeranno a est e nord-est e generalmente non dovrebbero essere molto forti. Tuttavia, in altre parti del paese, A Soprattutto nella zona dalla Pomerania alla Slesia e alla Piccola Polonia i tuoni non solo sono frequenti ma anche forti.

IMWM-PIB Media Polska Mercoledì previsione del temporale



Eccetto le province Podkarpackie, Lublino, Podlaskie, Świętokrzyskie orientale e i distretti centrali e orientali della provincia. Masovia e Warmia-Masuria, l’intero paese era coperto dagli avvertimenti dell’IMWM contro le tempeste.

Di solito sono titolari di primo grado. Durante il loro periodo vengono fatte previsioni Piogge forti di 20-35 mm, grandinate localizzata e raffiche di vento di 70-80 km/h. La probabilità che tali eventi si verifichino è dell’80%.

IMWM-PIB METEO Polska Avvisi IMWM sui temporali



IMWM Tuttavia, distinse i distretti meridionali della Malopolska, Fino a 20 si applicano avvertenze secondarie. Poiché vi è il rischio di forti piogge fino a 40 mm.

Tutto indica che i temporali raggiungeranno il massimo nel pomeriggio e il tempo comincerà a calmarsi in serata. Tuttavia, di notte nei voivodati orientali vi saranno ancora tuoni. Soprattutto nella sua prima parte. Tuttavia, i temporali tendono ad essere molto più deboli che durante il giorno. Saranno accompagnati da forti precipitazioni di 20-25 mm e venti intorno ai 70 km/h.

IMWM-PIB Media Polska Sono previsti temporali da mercoledì notte a giovedì



