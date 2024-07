Quanto spesso dovresti lavarti? Le conclusioni degli scienziati sono sorprendenti

Bellissimo ecosistema



Uno dei più famosi sostenitori della vita senza lavarsi è James Hamblin, un medico americano e docente di sanità pubblica presso la Yale School of Public Health. Nel 2016 ha ammesso di aver smesso di fare il bagno e quattro anni dopo ha pubblicato un libro sul tema “Detersione: la nuova scienza della pelle e la bellezza di fare con meno”, che inizia con la frase: “Cinque anni fa.” Ho smesso di farmi la doccia.” Hamblin ha rinunciato al sapone. Con esso si lava solo le mani. Secondo lui, il sapone lava via molti dei microrganismi che popolano la nostra pelle, interrompendo l’equilibrio tra loro. Hamblin avverte: “La nostra ossessione per la pulizia danneggia il nostro microbioma, che mantiene la salute del nostro corpo.

Ha anche rinunciato all’uso del deodorante. “Man mano che l’ho usato sempre meno, ho iniziato ad averne sempre meno bisogno”, scrive. “La mia pelle è diventata lentamente meno grassa e ho avuto meno infiammazioni e brufoli. Non odoravo più di pino o di lavanda, ma non avevo nemmeno l’odore di cipolla che avevo quando lo applicavo sulle ascelle. Deodorante, il i cattivi odori furono improvvisamente rimossi.” La sua ragazza ha detto che puzzava come un uomo.

Hamblin ha deciso di smettere di farsi la doccia ogni giorno dopo essersi interessato al microbioma della pelle. Si scopre che la pelle non è una barriera che deve essere perfettamente pulita o addirittura sterile, ma la sua superficie è un ecosistema vario e affascinante degno di una catena della natura. Lì vivono batteri, funghi, virus e acari. Questo gruppo di microrganismi collega il nostro corpo con il mondo esterno. – Svolge una funzione molto importante: è un componente importante del sistema immunitario. Grazie a questo, il nostro corpo è sempre pronto a difendersi dagli organismi patogeni – afferma il dottor Piotr Nowacek, microbiologo del laboratorio del Dr. Nowacek del Centro per la ricerca e l’innovazione.

Questi microrganismi raccolgono informazioni sul mondo esterno. Se rilevano fattori pericolosi, come radiazioni ultraviolette, cosmetici contenenti molti conservanti o ingredienti con un forte effetto detergente, si scambiano segnali e iniziano a produrre diversi tipi di proteine ​​che proteggono da questa minaccia. Possono anche contattare i recettori sulla pelle e inviare segnali al cervello sulle minacce provenienti da fattori esterni o organismi patogeni. Esistono studi che indicano una forte relazione tra il microbioma cutaneo e la tendenza a sviluppare malattie o la gravità delle malattie nell’organismo. È stato anche dimostrato che un microbioma cutaneo sano accelera la guarigione delle ferite. Garantisce anche benessere, perché il microbioma cutaneo influisce sullo stato emotivo. In breve: un microbioma cutaneo sano è un intero organismo sano – aggiunge il Dr. Nowacek.

Allo stress e al caldo



Quando ci laviamo, laviamo via il microbioma, ma la quantità che laviamo dipende da molti fattori. L’acqua pulisce il microbioma e, se trattata con cloro, il cloro lo danneggerà ulteriormente. Perdiamo più microbioma se usiamo il sapone. Il sapone aiuta a pulire la pelle dallo sporco e a rimuovere la pelle morta, il che è utile, ma non è nemmeno conveniente perché stiamo lavando via il microbioma, spiega il dottor Nowacek.

Questo significa che i lavaggi frequenti accorciano la vita? – Da un punto di vista microbiologico c’è qualcosa di vero. Sappiamo che il microbioma ha un impatto positivo sulla salute umana. Lavaggi frequenti possono impedire al corpo di ricostruire il microbioma cutaneo, afferma il dottor Nowacek, ricordando studi che hanno dimostrato che dopo aver lasciato una piscina contenente acqua clorata, la pelle ha bisogno di circa otto ore per ricostruire il suo microbioma essenziale.

Quanto spesso dovremmo lavarci? – Dipende, tra le altre cose, dal tipo di pelle, dall’attività fisica e dall’età – dicono gli esperti. Gli adolescenti dovrebbero sicuramente fare la doccia più spesso perché i cambiamenti ormonali durante la pubertà rendono le ghiandole sudoripare più attive e uno studio recente suggerisce che le sostanze chimiche presenti nelle ascelle degli adolescenti possono odorare di formaggio, formaggio di capra e persino di urina.

È una buona idea fare la doccia dopo un’esperienza molto stressante. Quando siamo nervosi, le ghiandole apocrine sono attive principalmente e producono sudore nelle parti pelose del corpo: testa, ascelle e inguine. Oltre all’acqua, questo fluido contiene proteine ​​e grassi, che rappresentano una preziosa fonte di cibo per i batteri. Ecco perché una persona stressata dopo un po’ di tempo emette un cattivo odore. Dicono che questo sudore è diverso dal sudore che produciamo nelle giornate calde Scienziati Dal Monell Chemical Senses Center di Filadelfia. Quando abbiamo caldo, le ghiandole apocrine funzionano in modo eccessivo, producendo un fluido acquoso e inodore che contiene una piccola quantità di sale. Questo fluido copre principalmente la fronte, le mani e i piedi.

Ogni giorno dovresti lavare solo le zone del corpo esposte a forte sudorazione, poiché i batteri possono moltiplicarsi facilmente. Questi sono i piedi, le ascelle e le zone intime – Dr. Sandy Skotnicki dell’Università di Toronto

La frequenza del lavaggio dovrebbe dipendere anche dalla stagione. La dottoressa Sasha Dhout, consulente dermatologo presso il Barts Health NHS Trust di Londra, afferma che fare la doccia una volta al giorno va bene, ma aggiunge che quando fa freddo, fare la doccia “ogni due o tre giorni può essere sufficiente”. – In estate facciamo la doccia mattina e sera e utilizziamo prodotti per la pulizia delicati. Il problema però non sono i batteri in sé, bensì il sudore. Meno sudore produciamo, meno batteri si decompongono e meno cattivo odore c’è – dice il dottor Nowacek, che aggiunge che possiamo lavarci il viso solo con acqua leggermente tiepida. “A volte questo è sufficiente per lavare via lo sporco”, afferma il dottor Nowacek.

Si consiglia inoltre di non lavare troppo spesso il corpo con una spugna, poiché rimuove meccanicamente il microbioma dalla pelle. Dopo il bagno, si consiglia di utilizzare cosmetici che idratino la pelle, oltre a nutrire, ricostruire e rafforzare il microbioma . La frequenza con cui lavi i capelli dipende anche dal tipo di pelle. – Le persone che hanno la pelle secca possono lavarsi i capelli una volta ogni due o tre giorni, e se la pelle è grassa, è bene lavarli tutti i giorni – consiglia il dottor Nowacek.

Non solo eccessiva pulizia



Secondo la microbiologa Sylwia Boradzisz, il lavaggio regolare aiuta a mantenere in equilibrio il microbioma. – Lavandoci eliminiamo batteri, funghi e altri microrganismi in eccesso, nonché sostanze dall’ambiente esterno con cui la pelle è in costante contatto – afferma Sylwia Boradzisz, laureata all’Università Jagellonica e ora dirigente dell’azienda di biotecnologie BioTeam, e aggiunge che non può immaginare di non lavarsi il corpo almeno una volta al giorno.

Il medico americano Dr. Sandy Skotnicki dell’Università di Toronto ha un’opinione diversa. Secondo lei bisognerebbe lavare ogni giorno solo quelle zone del corpo soggette a sudorazione intensa, cioè dove la temperatura corporea è più alta e umida e dove i batteri si moltiplicano facilmente. Questi sono i piedi, le ascelle e le zone intime, mentre il resto del corpo può essere risciacquato con acqua. Altrimenti lo strato protettivo della pelle viene danneggiato, irritato e seccato e l’equilibrio microbiologico della pelle viene disturbato. Gli scienziati chiamano questa condizione disbiosi.

Come risultato della disbiosi, gli organismi patogeni si moltiplicano e possono causare malattie della pelle. I sintomi di queste malattie possono includere prurito, bruciore e senso di oppressione. La pelle si sbuccia, diventa rossa e secca, sviluppa un’eruzione cutanea e persino un’infiammazione, afferma il dottor Nowacek.

– Nella nostra ricerca durata sei anni, abbiamo riscontrato anche un microbioma gravemente disturbato in persone che soffrono di acne, psoriasi, eczema, dermatite seborroica o forfora – aggiunge il dott. Nowacek. Le persone che si sono lavate o igienizzate spesso le mani durante la pandemia hanno visto come può apparire la pelle senza un microbioma adeguato.

Il microbioma può essere distrutto non solo da un’igiene eccessiva, ma anche da cosmetici inappropriati, fumo, stress, smog, alimentazione scorretta, trattamenti troppo frequenti nei saloni termali, dove per il peeling vengono utilizzati acidi altamente concentrati che distruggono il microbioma. Durante le vacanze possono verificarsi anche cambiamenti nel microbioma cutaneo. – Quando andiamo in un paese dove il clima è molto caldo e umido, suderemo di più e i nostri microrganismi saranno stressati. Microrganismi diversi rispetto a prima inizieranno a dominare il nostro microbioma. Potremmo quindi avvertire fastidio alla pelle: prurito e bruciore. Sulla pelle possono apparire anche macchie rosse, dice il dottor Nowacek.

In casi estremi, potremmo lamentarci di un malessere. La pelle è fortemente collegata sia all’intestino che al cervello. Lo dimostra la pellagra, una malattia il cui nome deriva dal latino pellis aegra, che significa pelle malata. La condizione si manifesta come eruzione cutanea dolorosa, dermatite e diarrea e porta anche a demenza, aggressività e insonnia. Si scopre che la causa è la mancanza di vitamine del gruppo B nella dieta.

Malattie delle mani sporche



Tuttavia, indipendentemente dall’approccio degli esperti all’igiene del corpo, tutti concordano sul fatto che dovresti lavarti le mani più volte al giorno. Ci sono due strati del microbioma sulle tue mani. Il primo gruppo di microrganismi è con noi in modo permanente. Vivono nelle ghiandole sebacee e sudoripare, nelle pieghe della pelle e nei follicoli piliferi, grazie ai quali la pelle può funzionare correttamente. Il secondo gruppo sono i microrganismi che compaiono sulla pelle quando tocchiamo diversi oggetti o persone. Sono a noi estranei e possono essere facilmente rimossi lavandoci accuratamente le mani. Se cominciano a moltiplicarsi, alcuni di essi possono causare le cosiddette malattie delle mani sporche, come l’epatite A e B, e la diarrea causata dal rotavirus o dalla tenia.

È interessante notare che solo il 17% dei batteri si trova nella mano destra e in quella sinistra. I restanti microrganismi si trovano solo su un lato. Ciò significa che eseguiamo alcune attività con la mano destra e altre con la mano sinistra. A loro volta, hanno detto gli scienziati dell’Università A Boulder in Colorado si è scoperto che gli uomini, anche se si lavano le mani meno frequentemente delle donne, hanno meno microrganismi sulle mani. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che la pelle delle loro mani è più acida di quella delle donne e ai microrganismi non piace un ambiente acido.

Pertanto, dovresti lavarti le mani dopo essere andato in bagno, dopo essere tornato a casa e prima di mangiare, anche se intendi mangiare qualcosa dopo aver lavorato al computer. Nel 2008, la British Consumer Organization ha commissionato una ricerca che ha dimostrato che le tastiere dei computer sono più sporche dei WC. Hanno trovato microrganismi cinque volte più pericolosi, tra cui E. coli e Staphylococcus aureus, rispetto a quelli trovati sul sedile del water.

Quattro anni dopo, il dottor Chuck Gerba, professore di microbiologia all’Università dell’Arizona, condusse uno studio simile. Ha spiegato che la tavoletta del water è uno dei luoghi più puliti nelle nostre case quando si tratta di germi. Un tagliere è molto più sporco, poiché in genere contiene circa 200 volte più batteri fecali di un sedile del water, e una spugna o un panno da cucina sono ancora più sporchi. Anche le maniglie dei carrelli dei supermercati sono sporche. Contiene 300 volte più batteri che sulla maniglia della porta del WC.