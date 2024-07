Quanti soldi guadagnano i giochi Gacha? Honkai, Genshin e FGO sono miniere d’oro

I giochi gacha mobili possono farti guadagnare un sacco di soldi. Anche più di 90 milioni di dollari in un mese. Honkai Star Rail e Genshin Impact schiacciano la concorrenza. Anche Fate/Grand Order non si lamenta.

I giochi per dispositivi mobili possono farti guadagnare somme di denaro davvero ridicole. Lo dimostrano ogni mese di gameplay di Gacha. Come ogni mese, Sensor Tower ha preparato un elenco dei guadagni per i giochi gacha. La maggior parte di essi sono disponibili solo su Google Play e Apple App Store. Alcuni di essi sono però disponibili, ad esempio, anche nell’Epic Games Store o su PlayStation.

Honkai Star Rail e Genshin Impact vincono tutto, Fate/Grand Order è immortale

Questo gioco gacha, un gioco free-to-play, è (completamente) gratuito, ma puoi semplificarti la vita pagando la valuta di gioco. I diversi tipi di cristalli aiutano principalmente ad acquisire energia o a disegnare i personaggi a cui teniamo. La maggior parte dei giocatori sta cercando i propri cari Marito O amante com.

Rompi la banca come al solito Mulinello Honkai Star. incoraggiare Solo a giugno Te lo sei guadagnato 92 milioni di dollari. È arrivato al secondo posto Impatto GenshinUn altro gioco dell’azienda cinese MiHoYo. Genshin ha chiamato 66 milioni dollaro. È al terzo posto Onde tempestoseCon profitti $ 46 milioni. È anche tra i migliori al mondo Amore e spazio profondo G 31 milioni di dollari Reddito mensile.

È anche molto alto Destino/Grande Ordine. Il titolo giapponese è così interessante che in Fa parte dell’élite dal 2015. Il gioco era il re assoluto, ma poi arrivarono Genshin e Honkai Star Rail. Tuttavia, FGO ha ancora molti giocatori dedicati. Solo a giugno il gioco ha fatto soldi 15 milioni di dollari.

Giochi come: gesto se Cavalieri del Bastone. Tuttavia, era vicino Archivio Blu. Sono possibili valori superiori a 1 e inferiori a 10 milioni di dollari Fino a 41 partite (Inclusi molti giochi ritmici come Hatsune Miku Colourful Stage! e Ensemble Stars). Tuttavia, ci sono anche molti titoli che valgono meno di 1 milione di dollari. Quindi non sorprende che sempre più produttori vogliano avere il proprio gioco Gacha.

Aspetto: Fate/Grand Order è ufficialmente in Polonia. Finalmente puoi giocare normalmente



Aspetto: I creatori di Genshin Impact competono con Apple per le commissioni

Fonte immagine: Honkai Star Reel

Fonte testo: torre sensore, incl