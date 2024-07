“Qual è il problema?” Nikola Grbic interrompe le discussioni su Thomas Fornal

Devi capire che quando so che un giocatore non sarà in formazione o non giocherà, preparare la partita è completamente diverso. Ho molto più mal di testa che se fosse con noi. Devo impostarlo correttamente, ma devo anche guardare il video e correggere le direzioni di attacco e di gioco e tante altre cose. Ecco perché non voglio discutere delle nostre questioni private. Capisco che tutti vogliano saperlo. Per quanto riguarda Tomek, niente di grave. Non ha rotto nulla e tornerà. Quando, non lo so. Ma tornerà

~ Lo conferma il tecnico della Nazionale polacca.