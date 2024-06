Pugni a metà in Parlamento e in Italia. “La Meloni vuole fare a pezzi il Paese”

La settimana scorsa i politici italiani erano così arrabbiati che hanno abbandonato il dibattito tra loro e hanno invece deciso scazzottata.

A un estraneo, il tumulto in Parlamento, il motivo per mandare qualcuno in ospedale, può sembrare secco. Cambiamento costituzionale: Dare maggiori poteri agli enti locali in quelle parti del paese che gestiscono i loro affari in modo efficiente.

Tuttavia, la Riforma ha rivelato Una ferita profonda nella psiche nazionale italiana, separando il prospero Nord, che beneficia dei cambiamenti, dal Sud storicamente povero. Questa lesione risale all’unificazione del Paese nel 1861, quando il Piemonte settentrionale annesse il regno meridionale. Borboni.

Adesso basta con i meridionali.

“La gente ne pagherà il prezzo”

Giuseppe Conte – ex primo ministro e leader del Movimento Cinque Stelle, all’opposizione – ha denunciato le riforme del premier Georgia Meloni. – La Meloni e la destra adorano questo piano vergognoso Tagliare l’Italia a pezzi Conte, che viene dal Sud Italia, ha detto a POLITICO. “La gente abbandonerà il Sud e ne pagherà il prezzo condannando le aree più vulnerabili ai tagli agli ospedali, ai servizi e ai diritti terziari”, aggiunge.

Hanno avuto luogo nelle città di tutta la regione Proteste contro il disegno di legge, che secondo i critici aggraverà le disuguaglianze esistenti. Nella regione meridionale Calabria La disoccupazione giovanile è pari a circa il 30% e il PIL pro capite è pari a quello della Romania.

Questa non è una novità. Endemico Povertà Ha portato ad un’immigrazione di massa dalle regioni meridionali. anni Discriminazione – compresa la denigrazione dei dialetti meridionali – alimentò ulteriore risentimento e sentimenti di abbandono.

Kathryn Ziegler/Getty Images Strada a Napoli



Parte del gioco politico

Nel frattempo, nel Nord ricco e industrializzato, la lotta contro i meridionali pigri, corrotti e infestati dalla mafia è da tempo un problema. Un modo per ottenere voti elettorali. Alcuni politici separatisti hanno utilizzato le eruzioni dell’Etna e del Vesuvio in striscioni e post sui social media: “Etna, sei il migliore” e “Forza, Vesuvio”. I tifosi del Nord prendono in giro i rivali Tifosi delle squadre del sudLi chiamano sporchi e soffrono di colera.

La legge introdotta dal governo Maloney verrà approvata Poteri e risorse più ampi per i nordici “buoni e capaci”.. La riforma dovrebbe essere sottoposta al voto finale nei prossimi giorni.

I sostenitori della legge, avanzata dal partito filo-Lega Nord, affermano che aumenterà l’efficienza della spesa, con la sola Lombardia che attualmente paga circa 50 miliardi di euro (217 miliardi di PLN) in più di tasse all’anno. .

Sandro Rutolo, deputato di centrosinistra di Napoli, ha affermato in un comunicato che il piano è “la segregazione dei ricchi”.

Questo disegno di legge rafforza il divario

Secondo le regole proposte, ciascuna regione potrebbe rivendicare il controllo su un massimo di 23 aree, come l’istruzione, il patrimonio culturale e il commercio internazionale, pur trattenendo la maggior parte delle tasse normalmente inviate a Roma. Tre regioni del Nord – Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna – hanno già chiesto nuovi diritti.

Il deputato della Lega Alberto Stefani ha affermato che migliorerà le relazioni tra le autorità locali e nazionali e garantirà l’uso efficace dei fondi stanziati all’Italia nell’ambito del fondo di ripresa economica post-pandemia dell’UE. Lo ha definito Massimo Pitonzi, sottosegretario al Ministero dell’Imprenditoria Una “rivoluzione” per gli enti localiEssa “abbandona i costi storici e gli sprechi del centralismo”.

Gli oppositori del disegno di legge respingono l’idea che migliorerebbe l’efficienza, affermando che creerebbe duplicazioni e influenzerebbe la competitività perché le aziende dovrebbero adattarsi a normative diverse in diverse regioni.

Si stima che se Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna manterranno le tasse, il resto del Paese riceverà 190 miliardi di euro (824 miliardi di PLN) in meno. La competizione interregionale può portare insegnanti o operatori sanitari a fuggire verso aree più remunerative.

Vettura di Formula 1

Anche se in teoria anche le regioni del Sud avrebbero potuto candidarsi alle nuove potenze, la maggior parte di esse lo ha fatto Mancanza di personale e capacità gestionale Ulteriori aree di responsabilità.

— È come far partire un’auto di Formula 1 davanti a un’auto normale: Il divario è sempre maggiore. La Lega sapeva di poter spostare la propria auto senza problemi e sapeva che al Sud mancavano le risorse tecniche e il personale per intervenire sul mezzo, spiega lo storico spesso contestato Angelo Forgione. Sud Italia.

Dagli anni ’90, i gruppi filo-meridionali chiedono aiuti, risarcimenti e la revisione dei libri di storia. Molti meridionali stanno ora esaminando il piano del governo Continuità della discriminazione e le sfavorevoli condizioni preunitarie.

Continuazione del materiale sotto il video



La lotta continua

Napoli – un tempo capitale dei Borboni – è uno dei centri della resistenza, con migliaia di persone che partecipano alle proteste in città. Alcuni meridionali Ignorano anche le merci provenienti dal nord, invitando i consumatori ad acquistare prodotti solo da aziende del Sud Italia. I parlamentari del Sud che sostengono le proposte del governo sono stati definiti traditori.

«Si risale al 1861, anno in cui il Sud perse le sue potenzialità di crescita», spiega Forgione. Una maggiore autonomia regionale funzionerebbe se tutti iniziassero alle stesse condizioni. Tuttavia, dopo la seconda guerra mondiale, nessun governo contribuì a risolvere il problema Disuguaglianza nei servizi e nei lavori.

“Facciamo i conti, giustifichiamolo e poi facciamolo bene”, aggiunge lo storico.

Qualcuno ha addirittura detto che il Sud dovrebbe impegnarsi Indipendenza. Lo scrittore Pino Aprile, fondatore del movimento Sud 24 aprile, chiede la secessione. “Se siamo ridotti a una colonia e non possiamo essere cittadini a pieno titolo, è meglio fare da soli”, dice.