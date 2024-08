Przemysław Babiarz ha avuto un altro sfortunato incidente in televisione. “Se qualcuno ha sentito, mi dispiace.”

Przemysław Babiarz è senza dubbio una delle leggende della TVP, motivo per cui la sua sospensione ha suscitato tanto scalpore. Ricordiamo che durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici si è permesso di commentare la canzone “Imagine” di John Lennon. – Un mondo senza paradiso, senza paesi e senza religione, e questa è la visione della pace che abbraccia tutti. Ha detto che questa è purtroppo una visione del comunismo. A seguito di questa dichiarazione, TVP ha rilasciato un comunicato in cui annunciava la rimozione di Babiarz dalla telecronaca della partita. Dopo numerose suppliche è tornato in onda, ma non avremo sue notizie durante la cerimonia di chiusura. Il 9 agosto Przemyslaw Babiarz ha commentato la gara di matematica dell’eptathlon, nella quale la Polonia era rappresentata da Adriana Solek-Schubert. Quando parlava di suo figlio, lui confondeva i sessi.

Przemysław Babiarz ha avuto uno sfortunato incidente. Ha confuso il sesso del figlio dell’atleta

Questa volta Przemyslaw Babiarz si rese presto conto di aver commesso un errore. Annunciando l’atleta, ha detto che ha una figlia e che Solek Schubert è la madre del ragazzo. – Ada – Questo è opportuno, perché questo risultato è la tua grande vittoria. Ovviamente Ada ha un figlio, non una figlia, e il suo nome è Leon. Se qualcuno mi sente dire qualcosa di diverso, mi dispiace tanto. Saremo molto interessati allo sviluppo di Leon e lo osserveremo, perché con una madre come lui e un padre sportivo, chissà, chissà… – Esatto.

Pochi giorni prima, anche Przemyslaw Babiarz aveva commesso l’errore di dimenticare che la regina Elisabetta II era morta da tempo.:- Julian Alfred, Piccole Antille, ma un grande talento. strada. Lucia, il Commonwealth britannico, la regina britannica è anche il capo di questa piccola nazione insulare, ha detto.

Adrianna Sułek-Schubert ha sostenuto Przemysław Babiarz

È improbabile che Adriana Sulík-Schubert possa incolpare gli errori del giornalista, perché in precedenza si era schierata con lui e aveva affermato che era stato ingiustamente escluso dal commentare le partite. “Questa personalità colorata non poteva mancare come commentatrice durante la competizione di eptathlon ai Giochi di quest’anno”, ha scritto su Instagram. “Non perdono mai nessuno per aver scritto male il suo nome, ma quando il signor Przemyslaw Babiarz dice ‘Adrian’ sembra straordinario L’uomo che mi ha fatto innamorare del giornalismo con il suo talento oratorio, la sua originalità, la sua conoscenza e la sua esperienza no”, ha affermato. “Per nessun motivo, io al terzo anno, giornalismo e comunicazione sociale, tre anni fa (mi laureerò magistrale, promesso)”. Potete trovare le foto dell’atleta nella gallery in alto alla pagina.