Professor Cezary Szczelik: Il sistema oncologico in Polonia viene gradualmente disumanizzato

Stiamo aspettando da molto tempo. Il programma pilota della Rete Oncologica Nazionale è durato quattro anni.



La politica sanitaria in questo paese è oggetto del quarto o quinto piano. La carica di Ministro della Sanità è stata occupata con grande riluttanza dopo le recenti elezioni. Nessuno voleva mangiare questa patata bollente e la situazione nel settore sanitario non è cambiata da anni. Le spese non aumentano e, a causa di molte circostanze esterne, non ci saranno più soldi nel sistema, come ha annunciato il viceministro Hanna Majeszczyk in una riunione del gruppo di esperti della commissione sanitaria del Senato, alla quale ho partecipato. Resta quindi da considerare come migliorare la qualità dei servizi mantenendo questo budget. In modo che il paziente possa consultare il medico più velocemente di quanto non sia attualmente. Penso che sia una questione di organizzazione e di aumento del numero di specialisti. Lo Stato deve determinare quali specializzazioni sono considerate specializzazioni critiche. Secondo me, si tratta principalmente di cardiologia, oncologia e trauma.

KSO mira ad aumentare la disponibilità di cure oncologiche.



– Come comunità oncologica, da molti anni criticamo le ipotesi di rete. Abbiamo parlato di questo, tra le altre cose. In un incontro con il responsabile dello studio sperimentale, il prof. Adam Maciejic [dyrektorem Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu, który w marcu tego roku został odwołany z funkcji przewodniczącego Krajowej Rady Onkologicznej – przyp. D.R.]Che non hanno fornito dati specifici in questi incontri. Il suo rapporto finale sul pilota è stato accolto con enormi critiche. Il rapporto dell’Ufficio di vigilanza finanziaria sulla valutazione di questo progetto è lungo più di 200 pagine e sottolinea molte violazioni, tra cui: Lo studio è stato condotto senza gruppi di controllo.

Qual è il più grande punto debole dei cambiamenti proposti in oncologia?



– Innanzitutto non dovrebbe esistere alcuna situazione in cui non esista un centro di controllo qualità indipendente per i servizi forniti. Queste specializzazioni sono state prelevate dal Centro di Cracovia – il centro per il controllo della qualità dell’assistenza sanitaria – e trasferite al Ministero della Salute, in particolare al Centro Oncologico…

…È anche membro della Rete Nazionale Oncologica.



-…e allo stesso tempo non è soggetto a valutazione indipendente. Ciò non soddisfa i requisiti per l’introduzione di un sistema oggettivo tanto necessario per valutare la qualità dei servizi o l’affidabilità di tale valutazione, che è molto importante dal punto di vista della politica oncologica. Il rapporto pilota non dice che il numero dei centri oncologici è troppo piccolo o che abbiamo troppo pochi oncologi. Non si fa menzione del fatto che nel 2023 nessun laureato delle facoltà di medicina del Voivodato di Masovia ha presentato domanda per la specializzazione in oncologia.

Perché non c’erano detenuti? È una specialità così difficile?



– Questa è una specialità molto difficile e richiede una formazione continua. Gli oncologi lavorano in condizioni di stress mentale costante ed elevato. L’oncologia si sta sviluppando molto rapidamente e il processo formativo – durante gli studi o gli studi post-laurea – spesso non è aggiornato con le conoscenze attuali. Studenti e medici apprendono che curare un paziente oncologico è in realtà prendersi cura di una persona morente. Studenti e medici di medicina generale non sono né educati alla prevenzione né sensibilizzati ai problemi della diagnosi precoce del cancro.

Non solo lo Stato non stanzia fondi per costruire un’istituzione indipendente per valutare la qualità e il livello dei centri che forniscono servizi oncologici, ma non stanzia nemmeno fondi per una prevenzione globale. È noto che i test di screening consentono la diagnosi precoce del cancro e portano a tassi di guarigione migliori. Negli Stati Uniti e in Europa occidentale il tasso di guarigione dal cancro è del 50%, ma in Polonia nessuno può rispondere a questa percentuale perché non esistono dati del genere. Gli screening colonscopici non furono finanziati per due anni. Il professor Jaroslav Regula ha protestato appassionatamente, ma non è servito a molto. È difficile determinare quante migliaia di persone non testate hanno sviluppato il cancro al colon.

Un paziente proveniente da fuori Breslavia non può recarsi a Otok per i test a causa di un posto vacante. Questo non è un sistema. Questo è un disastro

La colonscopia consente di evitare questo tumore nella sua forma avanzata.



– Cattura i cambiamenti precancerosi. La lesione viene rimossa in questa fase o nella prima fase di sviluppo del cancro e il paziente non necessita di un processo di trattamento complesso e costoso. Gli Stati Uniti hanno un programma nazionale di controllo del cancro da più di 50 anni. Due anni fa, il National Cancer Institute statunitense ha annunciato che nel paese non solo il tasso di mortalità era in calo, ma anche l’incidenza del cancro.

Ciò è incredibile, perché continuiamo a sentire che l’invecchiamento della società e i cambiamenti culturali favoriscono lo sviluppo del cancro.



– La cooperazione dovrebbe essere ampliata a livello statale con le istituzioni che hanno trovato buone soluzioni nel trattamento oncologico. La Rete Oncologica Nazionale non utilizza questi buoni esempi. Si propone di nominare dei coordinatori oncologici, che sono con noi dal 2015.

È così anche nel centro di Otok?



– Non solo. Sono presenti nella maggior parte dei centri di cura del cancro, ma ce ne sono pochissimi. Non è sufficiente che il paziente abbia i propri numeri di telefono, perché sarà sempre occupato. È inoltre necessario sviluppare percorsi diagnostici che riducano il tempo che intercorre tra il sospetto del cancro, il completamento del processo diagnostico e l’inizio del trattamento. Ogni struttura medica dovrebbe avere una road map che indichi al medico di famiglia dove indirizzare un paziente con sospetto cancro. Dov’è la TAC più vicina e dov’è il consulente oncologico? Un paziente proveniente da fuori Breslavia non può recarsi a Otwock per sottoporsi al test perché lì c’è un posto vacante. Questo non è un sistema. Questo è un disastro.

Soprattutto perché si tratta di persone malate, spesso in pessime condizioni fisiche e mentali. Se KSO presenta così tante vulnerabilità, perché introdurlo?



-In un certo senso è necessario. Non lo neghiamo completamente. Presenta la gerarchia delle strutture oncologiche. Ma quando lo introduciamo dobbiamo parlare dei costi reali dei servizi oncologici. Lo ha affermato l’ex direttore del Centro Oncologico, Prof. Dr. Jan Valoski, che credeva che bastasse rendere credibili i prezzi dei servizi oncologici perché i pazienti percepissero i cambiamenti. I soldi sono semplicemente troppo pochi. Le tariffe attuali sono molto basse, non coprono i costi del servizio, e i medici frequentano le specialità dove guadagnano molto bene. Intendo dermatologia, medicina estetica e oftalmologia. Nel Governatorato di Masovia, il numero di candidati alla specializzazione in questi campi variava tra 40 e 60 persone per posto. E in oncologia – lo ripeto – non c’erano acquirenti. Ciò significa che lo Stato non crea un meccanismo di incentivi per la selezione delle specialità critiche per il funzionamento del sistema sanitario. Possiamo avere migliaia di oftalmologi e migliaia di dermatologi, ma dobbiamo anche avere persone con un’istruzione superiore in oncologia ai massimi livelli globali ed europei per proteggere questo imminente disastro del cancro.

Ne abbiamo già 180mila. Nuovi casi ogni anno.



– E ce ne saranno altri. Ieri ho visto un paziente che stava cercando di fissare un appuntamento con un oncologo presso il Centro Oncologico di Varsavia. Il medico avrebbe dovuto concederle due o tre minuti, perché per quel giorno l’ufficio di registrazione aveva prenotato 40 pazienti e il giorno prima lei ne aveva 60. Questo perché l’organizzazione deve avere un risultato finanziario positivo, ma a quale costo si ottiene questo risultato? Tuttavia, queste informazioni sono accuratamente nascoste. I politici appaiono nei media, mostrano i moderni dispositivi alla luce delle telecamere, annunciano cambiamenti rivoluzionari e nel frattempo abbiamo una vita quotidiana familiare alla maggior parte dei pazienti. È un disastro culturale se un oncologo ha pochi minuti per un paziente che ha bisogno di attenzioni straordinarie e di tempo per parlare, perché deve vedere 40-60 pazienti ogni giorno. Per non parlare del fatto che un medico impiega 20 minuti per compilare una serie di documenti – leggi: documentazione elettronica – per un nuovo paziente. Si tratta di un processo di graduale disumanizzazione della professione.

E in tutto questo, un paziente è terrorizzato dalla diagnosi, perso…



– …che si chiama numero. Man mano che un numero riceve una prescrizione, un ordine per i test e addio.

Il National Cancer Network introdurrà una gerarchia di centri, i cosiddetti punteggi di riferimento. Il centro avrà una posizione inferiore solo perché non comprende chirurgia, radioterapia e chemioterapia sotto lo stesso tetto. Un esempio è l’Istituto per la tubercolosi e le malattie polmonari di Varsavia, che cura il maggior numero di pazienti affetti da cancro ai polmoni in Polonia, ma non offre radioterapia.



È bene precisare che la mappa dei bisogni radioterapici è stata realizzata circa 10 anni fa ed è ormai molto superata. Allora c’erano abbastanza macchine per la radioterapia, oggi invece ci mancano. Non si sta facendo nulla in questa direzione perché non ci sono soldi. Quando stavo costruendo un centro di radioterapia nell’ospedale di Mujahideen Street, circa una dozzina di anni fa. Szaserów a Varsavia, ho già sentito dire che la radioterapia in questo centro non è necessaria. La battaglia per ottenere l’approvazione del National Health Trust per fornire la radioterapia all’ospedale è durata anni. Oggi questo centro è sovraccarico.

In altri Paesi europei i malati di cancro non soffrono così gravemente come da noi?



– Ho visitato piccoli centri oncologici in Germania dove c’erano un’infermiera e un oncologo, e molti pazienti erano sottoposti a chemioterapia nel piccolo centro. Nei casi di forme tumorali più complesse o rare il medico di questo centro può rivolgersi in ogni momento ad una struttura con livello di riferimento più alto. Ci siamo concentrati sui giganti. Abbiamo diversi grandi ospedali che sono sovraffollati e soffrono di una profonda crisi finanziaria a causa della sottovalutazione del valore dei servizi. Questi ospedali continuano a sopravvivere soprattutto perché i prezzi dei servizi di radioterapia sono convenienti e molti centri si rivolgono alla radiooncologia per superare la crisi finanziaria. Oppure il loro equilibrio va bene perché vedono 40 o 60 pazienti al giorno.

Ma non ci sono piani per liquidare queste gigantesche aziende. Cosa si può fare concretamente?



– Investire nelle cure oncologiche. Fornire tariffe tre volte più elevate per la specializzazione in oncologia e il lavoro in questa specialità. Abbiamo un discreto numero di macchine per TAC e risonanza magnetica, ma dobbiamo aspettare settimane prima che venga prescritto il test. I risultati di questi test sono essenziali per diagnosticare e monitorare il trattamento della maggior parte dei tipi di cancro. Permettono di valutare lo stadio di sviluppo del cancro. Senza esami per immagini ed esami istopatologici, fino al livello molecolare, è impossibile curare bene il paziente. Allo stesso tempo, mancano patologi e buoni centri di patologia. Dei 21 centri controllati dall’Ufficio di vigilanza finanziaria, le opinioni di 17 centri non erano adatte a fungere da base per il finanziamento delle cure nell’ambito dei programmi di trattamento del Fondo sanitario nazionale. La correzione della patologia è stata promessa per anni. Questo campo fu in gran parte privatizzato e lo Stato cominciò ad avere sempre meno influenza sulla sua forma.

E la rete?



– Creiamo la rete, usiamola per verificare il livello delle attrezzature in un determinato centro e organizziamo l’oncologia in questo senso, perché è essenziale. Allo stesso tempo, potrebbe essere uno strumento per rivalutare il valore dei servizi oncologici.

Il professor Cezary Šilik È capo del dipartimento di oncologia clinica e chemioterapia presso il Centro sanitario europeo di Otok