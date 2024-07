Problemi nel ritorno da Maiorca alla Polonia con WizzAir. Rapporto dei viaggiatori

I turisti bloccati all’aeroporto di Maiorca hanno contattato la redazione di Kontakt 24 dopo che il loro volo di ritorno a Varsavia è stato cancellato sabato. Una donna ha detto che lei, suo marito e i bambini piccoli hanno dovuto passare la notte all’aeroporto. Ha detto che il vettore non ha fornito loro alloggio. L’orario di partenza è stato posticipato più volte, ma finalmente il volo ha potuto volare domenica pomeriggio.

– Il nostro volo per Varsavia era previsto sabato alle 19:15. Quella mattina abbiamo ricevuto un messaggio dalla compagnia aerea WizzAir che ci informava che saremmo dovuti arrivare all’aeroporto non due, ma tre ore prima. Poi, verso le 13, abbiamo saputo che il volo avrebbe avuto un ritardo di mezz’ora. Così iniziarono le scale – racconta un passeggero.

La donna ha raccontato che mentre aspettavano all’aeroporto per effettuare il check-in, hanno saputo che il loro volo era arrivato alle 21:15. – Non era in ritardo di mezz’ora, ma di due ore. Poi si è scoperto che dovevo aspettare ancora più a lungo. Alle 23 ci è stato annunciato che avremmo ricevuto buoni pasto del valore di cinque euro e che alle 23 saremmo potuti salire sull’aereo.

Nel frattempo, il volo è stato cancellato intorno a mezzogiorno. – Quindi abbiamo dovuto ritirare i bagagli. Siamo arrivati ​​intorno all’una di notte e poi ci siamo rivolti alla persona che rappresentava WizzAir all’aeroporto per chiedere informazioni sulla sistemazione. Lei ha risposto che era alta stagione e il vettore non poteva fornirci un alloggio – ha continuato.

Volo da Maiorca alla Polonia cancellato. I passeggeri hanno dovuto trascorrere la notte nell’aeroporto stessoPasseggeri/Comunicazioni 24

Pernottamento in aeroporto

La donna ha detto di essere stata costretta a passare la notte in aeroporto. – Un gruppo numeroso che avrebbe dovuto volare con noi ha dovuto passare la notte in aeroporto. C'erano altri oltre ai miei figli. Possono dormire sulle sedie del bar fino al mattino, poi devono spostarsi sugli asciugamani stesi sul pavimento, ha detto. – Alle 3 del mattino abbiamo ricevuto l'informazione che il nostro volo era programmato alle 12, poi alle 7 del mattino l'orario è cambiato all'1 del pomeriggio, una signora su questo volo ha chiamato l'ufficio e ha detto a noi e agli altri passeggeri "partenza ora – 2:30 del pomeriggio – ha detto.

Motivo del ritardo

Il nostro interlocutore all’aeroporto ha scoperto che il motivo della cancellazione del volo era il lungo tempo di attesa dell’aereo sulla pista.

– L’addetto alle informazioni in questo aeroporto mi ha detto che c’è solo uno spazio di due ore prima della partenza del volo. Il nostro non ce l’ha fatta e non ha volato, quindi è dovuto rimanere per la notte, ha detto.

Un altro passeggero ha inviato alla redazione di Contact 24 una registrazione audio dell’annuncio del pilota per informare i passeggeri del ritardo. – La nostra partenza da Varsavia è stata ritardata di tre ore e, dopo essere arrivati ​​qui, il nostro ritorno inizialmente dovrebbe essere ritardato di circa un’ora. Tuttavia, col passare del tempo, la nostra partenza prevista è stata ritardata di tre ore. Ciò significa che, purtroppo, a causa delle restrizioni sull’orario di lavoro dei dipendenti, non possiamo più continuare il nostro lavoro – ha spiegato il pilota.

– Ci scusiamo ancora per gli eventuali disagi. Ora siamo pronti per continuare il volo, ma la situazione è molto simile. C’è un volume molto elevato di voli durante il fine settimana, con voli precedentemente cancellati che continuano a volare in Europa. La nostra partenza a questo punto è prevista tra circa un’ora e mezza. Speriamo che questa volta migliori. A questo punto dovremo aspettare ancora un’ora e mezza – ha spiegato ai passeggeri.

Per quanto riguarda i ritardi, la redazione di Contact24 ha fatto diversi tentativi per contattare un rappresentante WizzAir, ma non ha risposto al nostro telefono.

Fallimento globale dei sistemi IT

Venerdì il sistema informatico globale ha fallito. Ciò ha causato disagi, tra gli altri, nel settore aeronautico, bancario e sanitario. Per tutta la giornata di venerdì i servizi interessati dall’interruzione sono stati gradualmente ripristinati.

Il guasto ha causato, tra le altre cose, la chiusura dell’aeroporto di Palma di Maiorca, dove sono rimasti bloccati migliaia di passeggeri. Molti hanno riferito di aver perso il volo a causa di problemi con il check-in dei bagagli. Gravi problemi sono emersi anche nella gestione dei sistemi di bordo. I dipendenti di alcune compagnie aeree sono stati costretti a farlo manualmente, il che ha causato ritardi su alcuni voli di oltre due ore – scrive il portale Diario de Mallorca.