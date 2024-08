Problemi con la motivazione all’esercizio fisico? Secondo la ricerca, il segreto potrebbe risiedere nelle proteine

Ho appena iniziato. Tutto sembra ancora così stanco e difficile. Perdi rapidamente la motivazione per allenarti regolarmente. È solo quando entri davvero in modalità allenamento e trovi il tuo ritmo che senti che ci sono meno barriere da superare e diventi più attivo. Lo dimostra un nuovo studio Tre tipi di proteine ​​possono essere responsabili del mantenimento di un’elevata motivazione all’esercizio.

Gli scienziati del Centro nazionale per la ricerca sul cancro di Madrid hanno condotto per la prima volta diversi studi sui topi, sottoponendoli a stress test utilizzando procedure standard e prelevando loro campioni di sangue.

Dopo aver analizzato i dati, gli scienziati hanno concluso che la cosiddetta via di segnalazione (una serie di reazioni biochimiche che portano a cambiamenti nei processi vitali nella cellula – editore) La proteina p38α svolge un ruolo chiave nell’adattamento del corpo all’allenamento. I ricercatori hanno poi studiato come funziona l’attivazione di p38α nel corpo umano.

Tre proteine ​​“catalitiche”.

Lo hanno fatto utilizzando un test da sforzo su un cicloergometro. Allo studio hanno partecipato 17 uominiCon un’età media di 22,5 anni. Tutti i partecipanti seguivano uno stile di vita fisicamente attivo (esercizio fisico due o tre volte a settimana) ed erano sani. Prima degli stress test Gli scienziati hanno determinato la loro composizione corporea. Sono stati poi eseguiti test da sforzo su cicloergometro in tre giorni diversi e sono stati così organizzati:

Giorno 1: Esercizi incrementali alla fatica e esercizi di sprint (30 secondi)

Secondo e terzo giorno: Sessioni di allenamento VO2max Al 120% fino all’esaurimento, intervallato da fasi di riposo di 20 secondi.

Una settimana dopo la determinazione del VO2max, i partecipanti hanno partecipato ad ulteriori test di laboratorio dopo un periodo di digiuno di 12 ore. Le biopsie muscolari sono state prelevate dai partecipanti prima e 20 secondi dopo il test da sforzo. Un minuto dopo l’esercizio precedente, gli uomini hanno eseguito uno sprint di 30 secondi. Una terza biopsia muscolare è stata effettuata 10 secondi dopo questo movimento. Quindi gli scienziati hanno prelevato campioni di sangue.

I test sui topi lo hanno inizialmente dimostrato Le vie di segnalazione p38α e p38γ venivano attivate durante contrazioni muscolari ripetitive e intense. A seconda della forza con cui viene attivata una particolare proteina, la motivazione all’esercizio o all’esercizio è maggiore.

Sasabin Kanka/Shutterstock Prova VO2max. Illustrazione



Tuttavia, in questo processo è coinvolta anche un’altra proteina. Interleuchina 15 (IL-15)che avviene attivando p38γ. Questa proteina ha un effetto diretto sulla corteccia motoria del cervello. Ciò significa che l’interleuchina nel sangue agisce come un segnale che aumenta il desiderio di fare esercizio – in altre parole, la proteina aumenta indirettamente la motivazione all’esercizio.

Gli scienziati hanno osservato il percorso di segnalazione Anche nei topi che seguono una dieta ricca di grassi. L’attività fisica regolare ha avuto un effetto positivo attivando le proteine, aumentando il metabolismo e riducendo la tendenza al diabete e all’accumulo di grasso, soprattutto nel fegato.

Risultati simili sono stati ottenuti anche nella parte umana dello studio: proteine ​​p38 Vengono attivati ​​esercitando questi muscoli caricati con intensità crescente. Gli scienziati hanno anche notato un aumento dell’interleuchina nel sangue delle persone. Tuttavia, i partecipanti in sovrappeso avevano livelli più bassi.

Lo studio fornisce anche prove nella direzione opposta: le proteine ​​si regolano a vicenda, il che significa che possono ridurre il desiderio di fare esercizio quando diventa troppo stressante per il corpo.

Continua l’articolo sotto il video



“In questo studio, abbiamo dimostrato che l’attivazione di p38γ indotta dall’esercizio nei muscoli porta alla produzione di interleuchina 15 (IL-15), che quindi aumenta l’attività fisica spontanea. Inoltre, abbiamo osservato un asse p38γ/IL-15 negli esseri umani dopo l’esercizio fisico , Quale Sottolinea l’importanza clinica di questa via di segnalazione nel promuovere il comportamento dell’esercizio” – hanno scritto gli autori dello studio. Gli scienziati concordano quindi sul fatto che i risultati potrebbero aprire la strada al trattamento dell’obesità e delle malattie metaboliche.

I risultati dello studio suggeriscono fortemente che tre tipi di proteine ​​possono influenzare la motivazione all’esercizio. Tuttavia, vale la pena notarlo Sono necessarie ulteriori ricerchePer chiarire se la proteina IL-15 potrebbe effettivamente essere un marcatore sanguigno della motivazione all’esercizio. Tuttavia, dovrebbero essere eseguiti in gruppi più ampi che includano anche donne. Secondo la scienziata Guadalupe Sabio sarà quindi possibile verificare se alcuni esercizi influiscono sulla produzione di proteine: