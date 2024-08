La parte finale di ogni pezzo è praticare il processo di alimentazione. Questo è il motivo per cui questo è ciò che motiva il robot a rimanere sul posto.

Ponad 11 chilometri da S19 między Babicą a Jawornikiem będzie miał po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. Altri posti in cui vivere. Strzyżów, più di 1931R. Premere Miejsce Obsługi Podróżnych “Jawornik” (w kierunku Rzeszowa) o zostaną wybudowane obiekty inżynierskie: osiem estakad, pięć wiaduktów e cztery przejścia dla zwierząt.

Dragon Cryovi No. 19 è stato ucciso a Gaworneko, risultando in S19 a Babica e Dumaradzem in due: Babica – Gawornik (da Lucznikim S19 a DK19) Ora Ornik – Dumaradze.